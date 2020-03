Tilbage til normalen

STATSMINISTEREN stiller nu befolkningen i udsigt, at corona-restriktionerne gradvist vil blive lempet efter påske, hvis smittetallene fortsat er stabile.

Det er en positiv melding, som glæder alle.

METTE FREDERIKSEN har med rette høstet anerkendelse for sin håndfaste håndtering af krisen.

Hun har ikke som normalt mødt politisk modstand undervejs, men er loyalt blevet bakket op af et enigt folketing.

SOM HANS ENGELL skriver: – De røde er blevet blå, de blå er blevet røde.

Altså en politisk forbrødring i krisens stund. En undtagelsestilstand i den demokratiske proces.

DET HAR virket, men også skabt grobund for en hastelovgivning, som ville være utænkelig for blot et par måneder siden.

TÆNK BARE PÅ bestemmelsen om, at folk smides i fængsel, blot de negler en flaske håndsprit.

Dommerstanden protesterede, men regeringens forslag blev bakket op af et stort set enigt folketing, selv om partier som SF og Enhedslisten ville have stemt imod under normale omstændigheder.

DER HAR i kulisserne helt tilbage fra februar udspillet sig en hård kamp mellem myndigheder og ministerier, mellem sundhedsfaglighed og politik, for Mette Frederiksen har ikke lagt skjul på, at hun alene bestemmer kursen uanset risikoen for fejl.

I MODSÆTNING TIL i Sverige, hvor statsministeren har valgt at overlade styringen til den lægelige ekspertise og nøje følge deres anvisninger.

DEN POLITISKE borgfred herhjemme har skabt resultater. Gode, men også dårlige. En nærmere vurdering må vente, til krisen er overstået. Men borgfred må ikke blive normalen. Det er naturstridigt i et levende demokrati med indbygget opposition og kritik.

I DENNE UGE har regeringen indkaldt partierne for at drøfte, hvornår og hvordan man skal starte på at lukke Danmark op igen. Det er et ømtåleligt spørgsmål, fordi der er tale om en balancegang mellem epidemi og økonomi. Om antallet af døde versus et samfund med udsigt til recession.

HER MÅ PARTIERNE træde i karakter. De skal tage selvstændigt ansvar og bidrage med egne forslag og holdninger og ikke bare lade sig diktere af Mette Frederiksen og hendes højre hånd, Martin Rossen.

DER SKAL MERE til end bare at adlyde, når det gælder at genskabe Danmark.