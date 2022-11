TILBAGE TIL START

DET SKER ikke så tit. Vi ved det. Men Ekstra Bladet takker Folketinget.

I går besluttede et flertal i tinget at ophæve Morten Messerschmidts grundlovssikrede politiske immunitet.

MELD- OG FELD-sagen mod Dansk Folkepartis leder kan nu gå om ved byretten. Vi gravede sagen mod Messerschmidt frem i 2015. Fordi det er vigtigt for demokratiet, at der sættes en hegnspæl for, hvor meget en politiker må jonglere med betroede midler.

Samtidig var det også Ekstra Bladet, der godtgjorde, at byretsdommer i den første retssag, Søren Holm Seerup, med sit virke på de sociale medier ikke så ud til at leve op til kravet om, at en dommer skal være uhildet.

FORELØBIG HAR vi altså her på avisen dokumenteret sagen mod Morten Messerschmidt for derpå at udstille dommeren i sagen. Vi bryster os gerne af begge dele. Og vi ville hade at se det gode arbejde gå tabt.

Nu begynder sagen på ny i byretten. Følg med i Ekstra Bladet og på eb.dk. Anklagemyndigheden fastholder påstanden om fængselsstraf for svig og dokumentfalsk.

DOMMER SØREN Holm Seerup blev erklæret inhabil for i kommentarer og med ’likes’ på Facebook at have demonstreret antipati mod Dansk Folkeparti, partiets politik i almindelighed og den tiltalte i særdeleshed.

Det går naturligvis ikke. Vi vil have en upartisk og redelig rettergang samt en klar afgørelse.

MESSERSCHMIDT hævdede i går, at han både har nye vidner og lydfiler klar, der vil godtgøre hans uskyld og udstille tidligere DF’ere som løgnere i sagen mod ham.

Det ser dermed ud til, at vi får et nyt afsnit i den farce, der allerede ved DF’s dannelse i midten af 90’erne blev døbt ’Dansk Dolkeparti’.

DF TALTE i årevis om svindel med EU-penge. Efter Ekstra Bladets afsløringer af fiktive Meld-konferencer og proforma-bestyrelser fyldt med stråmænd står dets leder således tiltalt som selve personifikationen af det, partiet indædt hævdede at være imod.

SAGEN INDLEDES efter planen i retten i morgen. Vi kan næsten ikke vente.