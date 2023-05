Tilgiv Kofod og kom videre

Som Ekstra Bladet kunne afsløre i går, er tidligere udenrigsminister Jeppe Kofod blevet tvunget ud af politik – af vrede DSU’ere. Da han forleden lige pludselig besluttede at forlade Folketinget og droppe planerne om at opstille til Europa Parlamentet, fik vi ellers en lang forklaring om grundige overvejelser, travlhed i Kofods lille rådgivningsfirma og mere tid til familien.

Det passede ikke. Sandheden er, at vrede socialdemokratiske ungdomspolitikere var klar til at vælte ham: De københavnske afdelinger af DSU og studenterorganisationen Frit Forum har i en intern mail stemplet ham som 'fortidens kandidat' og krævet et ’opgør med fortidens kultur’. Den omtalte ’fortid’ er selvfølgelig, at Kofod i 2008 havde sex med en 15-årig pige til et DSU-seminar.

Annonce:

Jeppe Kofods handling var forkastelig. Men det er, som om den er blevet mere og mere forkastelig med årene. Socialdemokratiet straffede ham dengang ved at tage alle ordførerskaber fra ham, men hverken forældelsesfrister, udsonet straf eller nådig glemsel gælder åbenbart her.

Og det er noget skidt. I dag har vi et internet, der husker som en elefant. Det husker dumme tweets, folk skrev i kådhed som unge, pinlige fotografier fra for en menneskealder siden, men også reelt kritisable handlinger, der for længst er både sonet og fortrudt. Problemet vil vokse med tiden. Efterhånden vil der være en del mennesker, der kan graves et eller andet frem om, både i politik og erhvervsliv, hvor arbejdsgiverne allerede har gjort det til fast praksis at gennemtrawle ansøgeres Facebook-konti og Twitter-profiler år tilbage i tiden. Det er en uting, som ikke skal have lov at brede sig.

Vi bør tværtimod blive bedre til at tilgive. Det kan Ekstra Bladet sige med større ret end nogen, for ud over DSU’erne var der ikke rigtig andre end os, som var forargede over Kofod dengang i 2008.

Annonce:

Det er nemlig den anden del af problemet: Man husker Kofods gerning, men glemmer, at der er sket et skred i den offentlige moral de seneste 15 år. I 2008 kaldte senere økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille sagen for ’snerpet og nypuritansk’, og nuværende social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil mente, at der var tale om en ’total overreaktion. Manden har intet ulovligt gjort.’ Meningsdannere uden for politik lå på samme linje.

Kofod er væk, men fremover gør partierne klogt i at lære at tilgive og komme videre – og overlade den endelige dom til vælgerne.