Tilliden er blevet meningsløs

Kan vi stole på de danske myndigheder? Ja, hvis man skal tro de politiske magthavere. Nej, hvis vi skal tro en af landets mest kendte juraprofessorer gennem årtier, Eva Smith.

I en stort opsat kronik i Berlingske skriver hun om sagen mod FE-chef Lars Findsen og når frem til, at politiets og anklagemyndighedens ageren i sagen kun kan forklares med, at Findsen har en usynlig, højt placeret og magtfuld fjende, som kører en personlig vendetta mod FE-chefen.

Eva Smith ser frem til valget og håber, at der kommer en ny justitsminister, som vil se på sagen med friske øjne. Her skal det bemærkes, at Eva Smith er født Hækkerup. Hun er grandkusine til tidligere justitsminister Nick Hækkerup (S), der i maj løb af posten efter at have haft FE-sagen liggende på sit bord i mere end halvandet år. Juraprofessorens mand gennem snart 50 år er i øvrigt tidligere departementschef.

Konspirationsteorien om en hævnaktion mod Lars Findsen fremsættes altså ikke af hvem som helst.

I Danmark praler vi af, at befolkningen nærer stor tillid til myndighederne, regeringen og vores folkevalgte politikere. Den tillid forekommer mere og mere meningsløs.

Tag Tibetsagen. Her fik underordnede politifolk i første omgang ansvaret for, at danskernes grundlovssikrede ytringsfrihed blev knægtet under kinesiske statsbesøg. Men selv Tibetkommissionens undersøgelse blev saboteret af Københavns Politi og Udenrigsministeriet. Afslørende korrespondance med politiledelsen var slettet og belastende magnetbånd skjult i kælderen under Udenrigsministeriet. Efter ti års mummespil kom det frem, at PET og Udenrigsministeriet i årtier havde presset Københavns Politi til at bryde grundloven af hensyn til Kina.

Men ærlig talt. Det kom overhovedet ikke bag på os. Vi vidste også – allerede før Tibetkommissionen blev nedsat – at danske myndigheder og magthavere ville gøre alt for at skjule sandheden.

Tag skandalen om udbytteskat, hvor banditter fik fri bane til at lænse statskassen for 12 mia. kr. Der var nul kontrol med skatteborgernes penge. Men ingen ledende myndighedsperson blev stillet til ansvar. Britta Nielsen kunne uden videre stjæle 117 millioner i Socialstyrelsen. Heller ikke her blev placeret et overordnet ansvar.

Politiske skandaler har siden 2003 udløst 12 kommissioner. Senest Minkkommissionen med hård kritik af ti topembedsfolk, herunder Statsministeriets departementschef og Rigspolitichefen. Men de har nu i snart to måneder arbejdet videre, som om intet var hændt.

Når statsministeren møder kritik for sin langmodighed, lyder svaret, at vi skal have tillid til myndighederne – altså de fine embedsfolk hos Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Samme sang lød, da Folketinget i blinde blev bedt om at ophæve Claus Hjorts politiske immunitet, så han kunne retsforfølges for en hemmelig anklage om landsforræderi. Det nærmede sig landsskadelig virksomhed bare at tvivle på anklagemyndighedens og politiets uvildige arbejde.

Sagerne viser, at der mere end nogensinde er brug for kritisk og uafhængig journalistik. Magthaverne er uenige og spænder ben: Socialdemokratiet, Venstre og de konservative vil i stedet stramme offentlighedsloven, så det bliver endnu sværere at kigge myndighederne i kortene.

Så Ekstra Bladets svar på det indledende spørgsmål bliver et rungende nej.