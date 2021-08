Tillykke Danmark, men ...

Lad os – usædvanligt for vores opdrag her på avisen – rose statsministeren. På mandagens corona-pressemøde udtalte Mette Frederiksen:

’Vi kan ikke lovgive om alt. Og slet ikke adfærd’. Hvorefter statsministeren roste danskernes opførsel under corona.

Mange tak. Det lyder som den rette erkendelse ovenpå foreløbig halvandet år med restriktioner og stærkt udvidet epidemilov med mere. Vi har her på bladet ikke været fri for at mistænke regeringen for at ønske at fastholde så mange regler – og dermed magt som muligt.

Mandagens pressemøde konkluderede først og fremmest to afgørende ting: Et tillykke til Danmark. Og derefter et ’men’. Danmark har håndteret coronapandemien med et bedre resultat end mange andre lande. Til gengæld er vi ikke ’igennem corona’, som det ofte er formuleret. Det kan sågar – trods et tredje stik – gå hen og blive et vilkår gennem en længere årrække at blive løbende vaccineret.

Det er i den grad på sin plads at anerkende, at vi her i landet har gjort det godt. Det klæder statsministeren at tale op til den respekt, danskerne i dag har krav på. I stedet for at tale formanende og ned til os med det slet skjulte formål at høste anerkendelse selv.

For trods alle overleveringer om fællesskabets opløsning tager vi danskere i det store hele helst vare på hinanden, og vi er enige om at bekæmpe en fælles fjende. Vi udøver omtanke i vores omgang med hinanden. Vores tillidssamfund er testet og har foreløbig bestået prøven.

Danmark har således gjort det godt, fordi danskerne har gjort det godt. Hvilket hverken er Mette Frederiksens fortjeneste eller skyldes, at vi lystrer hende, som en hest lystrer sin rytter.

Vi er bare gode til at modtage og forstå en fælles besked, fordi vi er gode til det fælles, om man vil. Hvilket ikke er nyt. Det nye er, at statsministeren anerkender, at vi har styr på det. I stedet for at tale til os på den der måde, som hun gjorde, da vi ikke måtte synge juleaften.

Vi tager derfor statsministerens ord om ’ikke at kunne lovgive om alt’ som et løfte. Og vi vil se til, at dette løfte overholdes.