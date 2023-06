Tillykke, Mette!

Vi ønsker hermed Mette Frederiksen tillykke. Hun har – meget heldigt - ikke fået det job, hun ikke har søgt, forstår vi.

DET MÅ VÆRE EN lettelse. Vi ser hende puste lettet ud med et 'pyha, det var tæt på'. Nu får hun det præcis, som hun vil. Norske Stoltenberg fortsætter som generalsekretær for Nato. Ifølge norske NRK har den amerikanske præsident, Joe Biden, bedt Jens Stoltenberg forlænge.

Og som statsministeren sagde torsdag: 'Hvis vi kan få ham (Stoltenberg, red.) til at fortsætte, vil jeg mene, at det er en rigtig, rigtig god løsning.'

Vi andre bør også være lettede. Det vil sige, at Danmarks nye flertalsregering – uden ophold – kan gå i gang med at løse landets problemer.

Annonce:

FOR HAVDE STATSMINISTEREN, der for et omfattende antal vælgere i efteråret stod som afgørende for deres stemme, fået det job, hun ikke har søgt, havde disse vælgere naturligvis et legitimt krav på et nyt valg.

Men nu kan vi passende repetere resultatet af det seneste valgs regeringsdannelse (helt uden genbekræftelse): Vi fik således stillet i udsigt, at Danmarks nye flertalsregering - født i dølgsmål - var løsningen på at redde et dysfunktionelt sundhedsvæsen, en bureaukratisk offentlig forvaltning i amokløb, energiforsyningen samt opfylde klimakravene. Vi har hidtil ikke set andet end udvalg, udsættelse og syltekrukker.

Et valg vil utvivlsomt heller ikke gavne SVM-regeringen. Dens popularitet er faldet hurtigere end en norsk konge på krykker, siden man fjernede bededagen.

OG METTE FREDERIKSEN har allerede meddelt, at ’det er ikke godt nok. Det bekræfter behovet for at få lavet en ny kræftpakke, så der kan blive rettet op på det her hurtigst muligt,’ som det lød fra statsministeren på Folkemødet fredag.

Annonce:

Anledningen var afsløringen af, at kræftpatienter stort set syltes af sundhedsvæsnet over hele landet. Og her har regeringen jo heldigvis en plan. Den har nedsat en 'sundhedsstrukturkommission'. Som, ifølge Frederiksen og kompagni vil stå for: 'koordination af kvalitetsudvikling på sundhedsområdet med henblik på at indfri potentialer i øget nyttiggørelse af data om kvalitet samt øget udbredelse af god praksis, herunder en afvejning af fordele og ulemper ved en styrket statslig rolle heri.'

DET ER SÅ HER, VI vakler og klynger os til, at Jens Stoltenberg højst forlænges med et år som generalsekretær for Nato. Derefter kan Mette Frederiksen søge om at sænke russere i stedet for det danske sundhedsvæsen. Hvilket måske alligevel er bedst.

Vi ønsker gerne tillykke igen. Om et år. Med at have fået jobbet – også selvom Mette fortsat ikke har søgt det.