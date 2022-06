Tillykke til ja

PÅ EKSTRA BLADET havde vi en nej-hat på. Det blev et klart ja fra danskerne til at fjerne forsvarsforbeholdet.

Det lever vi fint med. Vi lykønsker hermed ja-siden med at gøre afstemningen til et for eller imod at støtte Ukraine og bekæmpe Putin. Selvom det absolut intet har med hinanden at gøre.

Det er den første EU-sejr til ja-sigerne, siden danskerne sagde nej til Maastricht for 30 år siden. Unionstilhængerne er nu alle opstemte ved udsigten til at fjerne resten af Danmarks forbehold.

HER PÅ AVISEN er vi for Fællesmarkedet, men unionsskeptikere. Vi er ikke imod EU. Vi er imod ’Djøf-katedraler’. Vi er imod at regere højt hævet over borgerne. Og vi tror tillige, at et flertal af danskerne fortsat står lige præcis der.

Kløften mellem det danske folk og danske politikere i EU-spørgsmål har ikke lukket sig. Forbeholdene har tjent Danmark godt. Danskerne har på den lange bane været mere begavede end deres politikere.

’Nej’ til euroen var f.eks. en af de klogeste finanspolitiske beslutninger i de seneste årtier.

Det ’demokratiske underskud’, som er Unionens egentlige akilleshæl og som på ulykkelig vis udløste ’Brexit’, øges, hvis ikke vi stiller os trodsigt an. Så selvfølgelig gør vi det. Og selvfølgelig skal vi det.

OG DERMED ER sandsynligheden minimal for, at ledende politikere i Socialdemokratiet, Venstre eller Konservative kaster sig ud i at sætte enten euro-forbeholdet, frasigelsen af unionsborgerskab eller – endnu engang – retsforbeholdet til afstemning. Deres nederlag kan blive monumentalt.

På bagsiden af afstemningen er der gået lokalpolitik i den. Vindere og tabere gøres op af det politiske kommentariat. Som har vi netop haft en prolog til plus og minus ved et kommende folketingsvalg.

MÅ VI IKKE have lov at påpege, at Morten Messerschmidt var en nykronet parti-kejser i bar røv allerede inden valget. At blive leder af et parti, der i tyve år tordnede mod pengespild, uansvarlighed og snyd med EU-penge, for selv at anvende EU-midler på ulovlig vis – og dermed være, hvad man hævdede at foragte – giver et uoverstigeligt troværdighedsproblem.

Og nej, kære Berlingske, Jakob Ellemann-Jensen er ikke pludselig ’blevet rockstjerne’. Han skal være glad, hvis han om nogle år kan sige, at han da var med til at lave et ’one hit wonder’ i dansk politik 1. juni 2022.

SÅ HVAD ER bundlinjen?

Danmark vil nu fra tid til anden få mulighed for at sende danske soldater på EU-mission til Afrika. Og vi vil sikkert i de fleste tilfælde tage en nej-hat på. Vi har stadig ikke mere hær at gøre godt med, end at den må forbeholdes Nato.

Ja, dybest set vil alt være som før.