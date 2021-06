To år med Mette

SØNDAG VAR DET to år siden, Mette Frederiksen satte sig tungt på magten i dansk politik.

Hun kom, så og sejrede, lyder det begejstret i store dele af den socialdemokratiske bevægelse, selvom meningsmålingerne så småt er begyndt at vende den tunge ende nedad.

FØDSELSDAGEN fejres hverken med makrelmadder eller lagkage, men internt i partiet hyldes Mette Frederiksen som den store rorgænger. Alle bedetæpper er vendt mod Statsministeriet.

Hendes succes – og den bør anerkendes – hænger sammen med en benhård ambition om at føre det gamle arbejderparti tilbage til fordums tid, hvor man konstant lå med over 30 procent af stemmerne og havde førsteretten til Statsministeriet.

SOM BERLINGSKE skriver: ’Det er ikke længere regnedrengene i Finansministeriet, der dikterer den politiske kurs, som det har været i årtier, men Mette Frederiksen og det politiske sekretariat i Statsministeriet.

Derfor har de fleste ministre i to år ikke taget telefonen, når journalisterne ringede.’

METTE FREDERIKSENS recept har været klar: en barsk udlændingepolitik og et venstresving i den økonomiske politik.

Samtidig har coronakrisen gjort det muligt for hende at optræde som Mor Danmark. Som den bekymrede autoritet, der bruger alle døgnets timer på at beskytte sin familie.

Men Mette Frederiksen vil snart opleve, at træerne ikke vokser ind i himlen. Mørke skyer samler sig i horisonten.

FOR DET FØRSTE er støttepartierne trætte af at blive betragtet som stemmekvæg for regeringen.

Det så man bl.a., da den blev tvunget til at skifte kurs i sagen om de danske børn i syriske flygtningelejre, og da udlændingeminister Mattias Tesfaye måtte opgive planerne om et udrejsecenter på Langeland.

FOR DET ANDET ligger minksagen og ulmer under regeringen. Dels som følge af de ulovligheder, som Mette Frederiksen har undskyldt, og dels på grund af den arrogance, myndighederne udviste.

STATSMINISTERENS egenrådighed og magtfuldkommenhed er velkendt, men hvis hun ikke lærer at lytte til andre end sine nærmeste medarbejdere, kan fundamentet skride. Se blot Sverige!