JA, DE har forskelligt køn. Så skarpe er vi trods alt. Men ellers er statsministerkandidaterne Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen to alen af ét stykke. Og det er ikke et kønt et af slagsen.

SELVOM vi ikke kender valgdatoen, er valgkampen for længst skudt i gang. De to kombattanter har haft deres første duel, og på trods af at de er enige om det meste i dansk politik, valgte de alligevel og ganske forudsigeligt at gøre det til en øvelse i mudderkastning.

HVIS DET fortsætter sådan, bliver det nogle lange måneder, hvor politikerleden vil vokse yderligere i befolkningen. Og den har godt nok fået næring på det seneste med Britt Bager-sagen, omfartsvejen ved Mariager og Kristian Thulesen Dahls særtog til Billund.

Alt sammen udtryk for dårlig moral og utrolig ringe dømmekraft.

TILBAGE TIL Lars Løkke og Mette Frederiksen. Deres problem er, at de har været i politik så længe, at de bærer et medansvar for mange af de ting, som er gået skævt i det seneste årti.

DET GÆLDER blandt andet skandalerne i SKAT, hvor både S- og V-ledede regeringer har fejlet fatalt. Senest er de to statsministerkandidater begyndt at diskutere, hvem der har ansvaret eller skylden for en lang stribe af sygehuslukninger.

VI BØR kunne forlange, at vores førende politikere kan andet end blot at kigge i bakspejlet. Hvor er de store visioner, hvor er den plan, der skal bære Danmark sikkert ind i det næste årti?

LARS LØKKE og hans regering har ikke meget at byde på. Den nyligt fremlagte sundhedsreform kommer ikke på plads inden valget. Det samme gør sig gældende på skatteområdet, hvor husejerne stadig må gå i uvished, når det gælder de nye boligskattesatser og boligskatteregler.

DET ARBEJDE når skatteminister Karsten Lauritzen ikke at få gjort færdigt. Det er som så meget andet udskudt til efter valget.

METTE FREDERIKSEN har spillet ud med en tilbagetrækningsreform, men særlig gennemarbejdet eller overbevisende er den ikke. Nu kommer regeringen med deres eget udspil på området, og så laver parterne et forlig – efter valget. Præcis som de har gjort det i udlændingepolitikken.

VENSTRE og Socialdemokratiet er enige om det meste. De bærer også et fælles ansvar. Det får man dem bare ikke til at sige.

Derfor skal vi igennem en rituel valgkamp, hvor de to hovedpersoner vil smiske for Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl og så i øvrigt sige grimme ting om hinanden.

Det bliver Danmark ikke et bedre land af.