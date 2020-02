Tømmermænd

UNION JACK BLEV hyldet, og brexit-tilhængerne brændte det blå EU-flag med 12 stjerner i gaderne omkring Downing Street.

– Krigen er slut. Vi har vundet, brølede Mr. Brexit, Nigel Farage, ud over tusindvis af jublende tilhængere og kappede hovedet af en flaske champagne.

SÅDAN VAR DEN dominerende stemning i London natten til lørdag, mens modstanderne af udmeldelse skuttede sig og drak gravøl i små grupper.

47 års EU-medlemskab er uigenkaldeligt slut.

EFTER RUSEN er det hverdag igen, og tømmermændene er ved at aftage. Eller er de?

I tre år og syv måneder har de britiske politikere revet hovederne af hinanden, men nu står de over for den barske virkelighed, når forhandlingerne om vilkårene efter skilsmissen starter i dag i Bruxelles.

DE NÆSTE 11 MÅNEDER befinder briterne sig i en overgangsperiode, hvor EU-lovgivningen fortsat gælder.

Men fra 1. januar 2021 fanger bordet. Inden da skal Boris Johnson først og fremmest forsøge at lande en omfattende frihandelsaftale, som kan understøtte den britiske økonomi.

MED SIN VANTE super-optimisme har den britiske premierminister lovet sine landsmænd en lys og blomstrende fremtid med en duft af imperium.

Men han ved også, at der er sår at reparere, for ifølge de seneste meningsmålinger er mere end halvdelen af befolkningen imod adskillelsen fra fastlandet.

I BRUXELLES ER pessimismen til at tage at føle på. EU’s chefforhandler, Michel Barnier, har da også sagt, at det bliver umådelig svært at lande en aftale med Storbritannien på kun 11 måneder.

Så der er fortsat betydelig risiko for et kaotisk brexit fra 1. januar 2021.

FOR DANMARK er der meget på spil. Brexit kan betyde et alvorligt tilbageslag, ikke mindst for den danske fødevareeksport over Nordsøen.

Her sælger man årligt smør og bacon for 12 milliarder kroner, men en skidt aftale vil reducere eksporten med op mod halvdelen, vurderer eksperter.

SITUATIONEN SER endnu mere kaotisk ud for danske fiskere, da omkring 40 procent af fangsten hives op fra britiske farvande. Uden en aftale, der stadig giver dem adgang til de givtige fiskepladser, går branchen en mørk fremtid i møde.

VI ØNSKER BRITERNE held og lykke ved forhandlingsbordet de kommende måneder med håb om, at de som tidligere lytter til danske interesser.

Men resultatet bliver næppe så prangende, at Nigel Farages profeti om, at Danmark bliver det næste land, der melder sig ud af unionen, går i opfyldelse.