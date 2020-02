Tørklæde-fastelavn 

LAD OS SE på den seneste krænkelsessag. Jeg ser her læseren vende ryggen til. Med migræne. Men jeg lover, at sagens udvikling er ny på krænkelses-fronten.

DET BEGYNDTE MED, at TV2-værten Mette Helena Rasmussen havde klædt sig ud som muslimsk kvinde til fastelavn. Nogle krænkede unityper kaldte via Instagram derpå til udskamning af tv-værten.

Hvor racistisk tror en hvid, privilegeret kvinde lige, at hun kan tillade sig at være? Sådan at gøre spas af en minoritetsgruppes klædedragt! Kulturel appropriation, blev der råbt. Ikke siden racistiske mexicaner-hatte til fest på universitetet havde man kendt mage til tankeløshed.

SÅ UNDSKYLDTE Mette Helena Rasmussen. Af hensyn til mediefreden havde man indtryk af.

Eller muligvis på grund af et vink fra en elendig redaktør på hendes tv-station, hvilket er det samme.

Herefter var der til gengæld folk på de sociale medier, der krævede, at tv-værten trak sin undskyldning tilbage. Læg mærke til, hvordan sagen på denne måde blev bygget op til et klassisk værdislag mellem nationalkonservative og globalister.

Som en Leif Lemcke forarget skrev om tv-værtens undskyldning i et læserbrev i Ekstra Bladet:

’Vi har i Danmark traditioner, vi skal værne om, og hvis nogen udefra ikke bryder sig om disse, så har vi bl.a. Kastrup og Billund Lufthavn til rådighed. Racisme er en grim ting, og omvendt racisme er lige så grimt.’

HER VAR VI sikkert en del, der mærkede egne ansigter få tics eller grimassere migræneagtigt over udsigten til en gentagelse af næsten alle hidtidige krænkelsessager i Danmark.

Altså lige indtil det helt nye indtraf. Modsat hidtidige shitstorme og krænkelses-sager dukkede en af de oprindeligt krænkede pludselig op og sagde ’undskyld’.

Kvinden bag Instagram-profilen ’Krænkelseskulturelle memes’, Anne Katrine Raahede Hansen, kom og punkterede det opkørte og allerede alt for hårdt oppumpede postyr.

HUN FORTRØD sin mobilisering af shitstormen mod TV2-værten. Ikke mindst fordi det var gået op for denne krænkelses-entusiast, at ingen muslimske kvinder har fundet udklædningen krænkende. Hendes krænkelsesiver havde tværtimod reflekteret ’negativt tilbage på en i forvejen udsat minoritetsgruppe. Og det vil jeg gerne undskylde for,’ som Anne Katrine Raahede Hansen skrev på Instagram.

Dertil havde hun nok også indset, at man skal holde op med at grave, når man står i et hul.

DET VIDUNDERLIGE i det alt sammen er, hvad denne undskyldning har blotlagt:

Nemlig hvor absurd rituelle krænkelsessager er. Som ser vi nu et billede af, at en pind kastes, og en hund løber efter den, men pinden er taget ud af billedet. Man ser dermed tydeligt kasterens rænkespil. Såvel som køterens forvirring og skuffelse.