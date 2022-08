Tørklædetosserier

MAN KAN ikke sige andet, end at regeringen gør sig umanerlig mange anstrengelser for at fjerne fokus fra den stinkende minksag og fra de øvrige kedelige affærer, som martrer i diverse ministerier. Med Mette Frederiksen i spidsen kaster regeringspartiet i øjeblikket om sig med budskabet, der er som skabt til den valgkamp, som allerede nu er i gang. Blot uden en valgudskrivelse.

TIDLIGERE på året nedsatte regeringen ’Kommissionen for den glemte kvindekamp’, og sørme om den ikke barslede i går med et forslag om at forbyde hovedtørklæder i grundskolen.

DET ER et forslag, Socialdemokratiet i flere år har været modstander af. Men denne gang siger udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek, at man bliver nødt til at lytte til anbefalingen fra kommissionen, der har Holbæks socialdemokratiske borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen, som formand.

HELE ØVELSEN og den holdningsmæssige kolbøtte er et tydeligt signal fra regeringen til de vælgere, der kunne finde på at stemme på Dansk Folkeparti, Inger Støjberg og Pernille Vermund.

PRÆCIS på samme måde som forleden, hvor Mette Frederiksen pludselig fortalte, at hun er bange for at gå på gaden i store dele af Storkøbenhavn. Derfor vil hun have en bandepakke med markant hårdere straffe for vold. Baggrunden for udspillet bygger på statsministerens fornemmelser og anonyme personer, som har fortalt hende, at de er utrygge. Vi ved ikke om det er noget, hun hørte til Kandis-koncerten i weekenden, men statistikkerne siger det modsatte. Danmark er blevet mere trygt.

NU ER det så tørklædet, der skal på Socialdemokratiets valgdagsorden. Vi må her minde om, at vi har religionsfrihed i Danmark, og lærerne i grundskolen har ingen muligheder for at håndhæve et forbud. Hvis det er tvang at give en pige et hovedtørklæde på, er det også tvang at tage det af hende igen. Og så kan vi minde om, at Socialdemokratiet tidligere har ment, at et tørklædeforbud i skolerne er ’at gå for langt’ og ’et indgreb i den personlige frihed’.

VI MÅ selvfølgelig have tillid til, at lærerne i daglige kan tackle situationen med elever, der møder op med hovedtørklæder, kasketter, pandebånd og tophuer. Det vigtigste må være, at lærerne kan se ansigterne for at kunne vurdere, om læringen trænger ind hos eleverne. Og så er der selvfølgelig situationer, hvor alle former for hovedbeklædning må vige. For eksempel når der skal dykkes i svømmetimen.

HVAD VIL resultatet af et egentligt forbud blive?

Man kan sagtens få den tanke, at flere muslimske forældre vil holde deres piger hjemme for selv at undervise dem ved køkkenbordet.

Eller sende dem i radikale muslimske friskoler. Et forbud kan få alvorlige konsekvenser for en gruppe piger, som måske om nogen har brug for at blive integreret i den frie danske grundskole.