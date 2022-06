'Tøsedrengen'

Søndag placerede Dansk Folkepartis moder, Pia Kjærsgaard, sit parti, hvor Fremskridtspartiet stod, da det brød sammen i 1995.

'Kristian Thulesen Dahl er en tøsedreng,' har partistifter Kjærsgaard delt på Twitter. Med slet skjult henvisning til det komplet kaotiske landsmøde i Fremskridtspartiet, hvor Kristen Poulsgaard råbte selvsamme forbandelse mod Thulesen Dahl.

Landsmødet blev dengang en bisættelse af Fremskridtspartiet. Midt i et indædt og giftigt selvopgør. Og det blev fødslen af DF.

Kun en forurettelse over at miste taburetterne synes at være tilbage i Dansk Folkeparti. Hvormed DF drukner i noget, de blev stiftet på at være en protest imod. Flugten for at redde sig selv er massiv. DF’s folketingsgruppe er reduceret fra 16 medlemmer til blot 6 på et år.

Det har gjort DF til tidens vittighed på de sociale medier. Ikke mindst de bortløbende ’pianisters’ iver efter at opnå ophold i Inger Støjbergs nye Danmarksdemokraterne. Eksempelvis a la: Jeg tænkte først, hvorfor melder Støjberg sig ikke ind i DF? Det faldt mig ikke ind, at DF kunne melde sig ind i Inger Støjberg. Eller: ’Det ironiske ved Dansk Folkepartis nedsmeltning er, at Inger Støjberg nok ender med at tage imod en større gruppe mennesker på flugt.’

Der er en særlig ironi i, at såvel partiet, der gjorde udlændinge- og integrationsspørgsmål til det nav, hvorom pedalerne i dansk politik er blevet trådt gennem seks valg, står som ultimativ taber.

Dansk Folkeparti fik så meget medvind, at partiets sag blev frataget folkepartisterne og føres bedre og mere øjensynligt af et bredt flertal anført af Socialdemokratiet, hvorfor DF reelt har sejret ad helvede til.

Selvfølgelig melder Kristian Thulesen Dahl sig ud af DF. Og ind i Støjberg. Enten mens denne leder offentliggøres eller om kort tid. Og han vil ankomme i Danmarksdemokraterne som et gespenst, der ikke kan ytre noget som helst, uden at det runger hult i hans egen fremtræden som den blege, politiske genganger, han har reduceret sig selv til.

Ingen kan heller i dag høre Pia Kjærsgaards tøsedrengs-bemærkning som andet end en hjemsøgt stemme, der lænket til fortiden beder DF’s oprindelige, men nu forræderiske kronprins forlade sit spøgelsesslot.

Protestpartiet, der blev Danmarks største borgerlige parti på at protestere mod alt og alle, er således på vej til at udånde i en rungende protest mod sig selv.