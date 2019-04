STORT SET hele Danmark blev i går ramt af DSB-konflikten, der effektivt spændte ben for togtrafikken.

HUNREDTUSINDVIS af pendlere, der er afhængige af den kollektive trafik, blev edderspændte over de tomme skinner og manglende tog på Sjælland.

REAKTIONERNE var de samme i resten af landet, da passagerer, som skulle til Sjælland, fandt ud af, at de ikke kunne komme længere end til Fyn.

EN DEL var så heldige, at de kunne arbejde hjemmefra. Andre konstaterede, at de bare ikke var i stand til at udføre dagens opgaver med al muligt bøvl til følge eller måtte drøne hjem og starte bilen – hvilket skulle vise sig at være en særdeles tidskrævende og nerveopslidende løsning.

VEJNETTET i først og fremmest i hovedstadsområdet sandede endnu hurtigere til end normalt og skabte mere end almindeligt trafikkaos med osende biler, der hverken kom frem eller tilbage.

OG HVAD kan vi så lære af det? Bl.a. at samfundet er dybt afhængigt af den kollektive trafik. Uden tog og busser er samfundet ude af stand til at fungere effektivt.

DET ER en uendelig banal konstatering, som børn i 0. klasse kan lire af i søvne. Når denne børnelærdom alligevel må nævnes, skyldes det, at den ikke er feset ind hos trafik-mafiaen på Christiansborg.

TAG BLOT transport-forliget mellem VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti: En aldeles visionsløs aftale, der går ud på at udsulte den offentlige trafik og i stedet bruge nye milliarder på at plastre endnu mere natur til med broer og asfalt – som umiddelbart fjerner køerne, men på sigt resulterer i nye endeløse rækker af biler og lastvogne.

ET SPORSKIFTE i trafik-politikken er påtrængende, hvis Danmark ikke skal ende som én stor, støjende motorvej med lidt krøllet natur i rabatten.

DER SKAL satses konsekvent på at forbedre den offentlige trafik. Altså bl.a. flere tog til fremtiden. Massive investeringer er påkrævet, men også arbejdsro. En pålidelig og effektiv kollektiv trafik kan kun gennemføres, hvis de utålelige ideologisk betingede trusler om privatisering fjernes.

OGSÅ DERFOR er der al mulig grund til at rangere blå blok ud på et sidespor.