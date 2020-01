Togenes skæbneår

2020 TEGNER til at blive dansk togtrafiks knald eller fald. Skinnerne er nedslidte. Et signalprogram og elektrificering med nye el-tog slubrer millioner i sig. Økonomiske efterslæb fra mange års underfinansiering hænger som dræbende møllesten om systemet.

MIDT I ELENDIGHEDEN har transportminister Benny Engelbrecht (S) så modigt bestilt en rapport om, hvordan det egentlig står til efter årtiers mishandling. Og – ikke mindst – efter årene med de politiske trafik-mafiaer: Disse berygtede, tværpolitiske enklaver bestående af de mest forstokkede personer på Christiansborg.

I årtier har de på tværs af de store partier givet hinanden håndslag på, at motorveje og højt smørrebrød er sagen. Kollektiv trafik var noget for gamle kællinger og munke-marxister.

DERFOR bliver regningen for en genopretning af det danske tognet på i alt 18 milliarder kroner fordelt over de næste ti år. Altså ud over de penge, der altså allerede er budgetteret med ... En trafikforsker sammenligner nedslidningen med et hul i taget på et hus: Reparerer man det ikke nu, vokser skaden – og dermed regningen – til det ubærlige.

ALT DET kan man læse i den foreløbige rapport til transportministeren. Det var ham, der indledte sin gerning med at skrotte den trafik-investeringsplan, der netop var blevet vedtaget af de borgerlige.

Det var den plan, hvor DF havde krejlet sig til både en latterlig omfartsvej til næsten en halv milliard kroner ved Mariager og til den såkaldte ’Tullebane’, som DF-bossen Thulesen Dahl så brændende ønsker sig mellem Vejle og Billund. Men som de lokale frabeder sig, og som alle trafikforskere kalder det største spild af penge, man har set i mands minde ...

BORDET er således ryddet til realistisk fremtidssikring. Eller til at beslutte, om hullet i taget bare skal vokse og vokse. I en tid, hvor klimavenlig trafik burde boome.

VENSTRES trafikordfører, Kristian Pihl Lorentzen – på Borgen med god grund omdøbt til Kristian ’Bil’ Lorentzen – mener på forhånd, at al snak om at investere i nye skinner må stoppe med den nye rapport. Store dele af befolkningen har jo slet ikke mulighed for at bruge jernbanen, mens alle har mulighed for at køre bil, lyder hans lysende ræsonnement.

HANS partifæller blandt borgmestrene kalder til gengæld jernbanen deres vigtigste livsnerve. Og samtidig boomer salget af togbilletter sydpå igen. Folk tager klimatruslen fra flytrafikken alvorligt.

SCHWEIZ ligger nummer ét på listen over lande med flest passagerer og gods på jernbaneskinner. Hele det schweiziske trafiksystem er topmoderne og hænger sammen: Én billet til alle transport-former. Fede stationer med rene toiletter og personale. Spisevogne, tog til tiden og koordinerede køreplaner.

MEN det er vel et tilbagestående uland, der ikke ved bedre, hvis man skal tro Venstre? Har de ikke råd til biler?