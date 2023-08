Lad os lige prøve at forestille os følgende: Et fly fuld af ferieglade danskere letter fra Københavns Lufthavn en torsdag aften med kurs mod Sydeuropa. Tror de. For et sted undervejs går det op for flyselskabet, at man på grund af forsinkelser er ved at komme i karambolage med arbejdstidsreglerne.

Så flyet ender med at lande i en obskur provinslufthavn et sted i Sydtyskland. Klokken er 23 om aftenen, alt er lukket, lufthavnens terminalbygning er låst af for natten, og passagererne må deles om et par udendørs bænke.

Informationer er det småt med, personale er der intet af, men klokken fire om morgenen skulle der gå et nyt fly, og så må vi jo se, hvor mange der kan komme med.

Se, dén var jo ligesom ikke rigtigt gået, vel. Flypassagerer i EU har rettigheder. De skal have økonomisk kompensation og noget at spise og et hotelværelse at sove i, og det er alt sammen noget, flyselskabet både skal arrangere og betale for.

Det ved flypassagererne efterhånden godt. Så flyselskaberne er klar over, at de lige så godt kan betale med det samme og overholde deres forpligtelser, ellers klager passagerne.

Men sådan fungerer det ikke helt for togpassagerer. Det fik en del mennesker at føle torsdag aften, da DSB uden videre omsvøb hældte dem af i Padborg – et godt stykke fra deres endestation i Hamborg. Det var 'die Bahn', som ikke ville køre videre, men det gør jo ingen forskel for passagerne.

'Die Bahn' svarer Ekstra Bladet, at det er DSB, som har ansvaret for servicen i Padborg. Vi har altså to togselskaber, der skændes om ansvaret, mens passagerne står og venter i aftenkulden under halvtaget.

Togrejsende har faktisk også rettigheder: EU’s regler beskytter dem på lige fod med flyrejsende. Men togselskaberne er ligeglade og satser på, at passagerne ikke kender reglerne.

Folk der vil være klimavenlige og tage toget ud i Europa, risikerer altså at blive sat af undervejs. Hvis de alligevel når frem til Tyskland, skal de navigere gennem et tysk jernbanesystem med så groteske forsinkelser, at det får DSB til at ligne et schweizisk præcisionsurværk:

Hvert femte tyske fjerntog er over et kvarter forsinket. At tage toget på ferie er derfor kun for folk med god tid og stor tålmodighed. For alle andre er det efterhånden meningsløst, men det må være sådan, de danske og de tyske politikere synes, det skal være: både DSB og 'die Bahn' er jo statsejede.