Tonedøv blåstempling

KRONPRINSPARRET var – ifølge egne udsagn – ’dybt rystede’ efter at have set tv-programmet ’Herlufsholms hemmeligheder.’

En TV2-dokumentar, der i den grad rev uniformen af den hæderkronede kostskole og afslørede et miljø præget af fysisk og psykisk mobning, seksuelle krænkelser, tæsk og overgreb.

I SANDHED et rystende indblik bag facaden på elitens foretrukne uddannelsesinstitution.

Både Frederik og Mary var da også behørigt forfærdede i korte kommentarer til pressen samt i et opslag på Instagram, hvor man beskrev dokumentaren som ’hjerteskærende’.

Siden da har de royale læber været lukket med syv segl, når talen er faldet på Herlufsholm.

SOM DA Ekstra Bladet mandag benyttede kronprinsens deltagelse i Royal Run til at stille det åbenlyse spørgsmål: Skal prinsesse Isabella og prins Christian fortsat kaste royal glans over den skandaleplagede kostskole?

– Det er ikke det, vi skal snakke om i dag, lød det formanende fra Frederik, der fortsatte:

– Vi skal snakke om, at vi er sammen i dag, og tænke på alt det gode, der sker, og al den gode trivsel, som det her løb giver.

SÅDAN TALER en sand verdensmester i at lukke øjnene for en ubekvem virkelighed.

Onsdag fik Ekstra Bladet omsider hevet et svar ud af kongehuset. Isabella starter som planlagt på Herlufsholm efter sommerferien, hvor hun gør storebror Christian selskab.

DER ER dermed dømt kongeligt knæfald. En reel blåstempling af Herlufsholm og alt det, som skolen står for.

Derfor bliver det fremover svært at tage kronprinsessens indsats i Mary Fonden seriøst. En organisation, der primært blev sat i verden for at bekæmpe mobning.

MAN BURDE selvfølgelig have trukket begge børn ud af skolen. Dermed havde den royale familie sendt et kraftigt signal til omverdenen og taget behørigt afstand til de grusomheder, der er foregået på kostskolen.

KONGEHUS-EKSPERT og historiker Lars Hovbakke kalder det ’et sats’, at Frederik og Mary fortsat lader børnene agere reklamesøjle for Herlufsholm.

Det er ikke blot et sats. Det er en helt og aldeles tonedøv beslutning.