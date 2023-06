Tonedøve royale nødråb

PRINS HARRY giver i disse dage nok en gang anledning til overskrifter. Som det første medlem af den britiske kongefamilie i 132 år har han ladet sig afhøre som vidne i en retssag.

Højst besynderligt, når nu det eneste ønske, den britiske eksil-prins tilsyneladende har, er at være i fred for pressen, som naturligvis dækker sagen massivt.

MODSTANDEREN i den historiske retssag er mediekoncernen Mirror Group Newspapers, som prins Harry sammen med en række andre berømtheder anklager for at have indhentet oplysninger om hans privatliv på ulovlig vis ved blandt andet at hacke hans telefon og aflytte hans telefonsvarer.

Beskyldninger, som af medievirksomheden affejes som rene spekulationer.

I RETTEN virkede kong Charles' yngste søn nervøs. På et tidspunkt blev han sågar bedt om at hæve stemmen, så hele forsamlingen kunne høre, hvad han havde at sige. I forvejen er det ellers vanskeligt at få ørenlyd for hans stadigt mere skingre opråb om de uretfærdigheder, der følger med de kongelige privilegier.

Uanset hvilken afgørelse retten kommer frem til, lyder de royale nødråb dog mere og mere tonedøve, når Harry går så langt for at værne om sit privatliv, men samtidig konstant påkalder sig hele verdens opmærksomhed.

Om det er fra vidneskranken i Londons højesteret, i en stort anlagt dokumentar på Netflix eller gennem beretningen om den heftigt debatterede timelange biljagt gennem New Yorks gader, hvor Harry sammen med hustruen Meghan måtte flygte fra paparazziernes linser.

FORTÆLLINGEN om, hvor hårdt det har været for prins Harry at befinde sig i spotlyset hele sit liv, turnerede han desuden frivilligt med i en endeløs række af talkshows, da han udgav sin biografi, 'Reserven'.

På den ene side vil prins Harry gerne lægge afstand til sit kongelige ophav. Og på den anden side holder han krampagtigt fast i en forventning om fortsat at nyde godt af institutionens privilegier og den stjernestatus, der følger med tilknytningen til den.

Prinsen forklarer i sit vidneudsagn, at han håber at kunne medvirke til at forandre den måde, der bedrives journalistik på i hans hjemland. Men det noble formål ligner til forveksling et meget kalkuleret led i den forretningsstrategi, der skal sikre, at Harry og Meghan fortsat kan leve deres liv i luksus på den anden side af Atlanten.

HVIS IKKE det skal ende med, at Harry råber for døve ører, må han snart træffe et valg. Vil han leve af sin status som eks-royal, eller vil han være i fred. Selv ikke en prins kan ikke få det hele.