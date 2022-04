Topforurenings-lettelse

Regeringen vil holde hånden under dem, der forurener allermest.

En lille håndfuld virksomheder med den suveræne top-forurener, Aalborg Portland, i spidsen skal nemlig betale langt mindre i afgift pr. ton udledt CO2 end alle andre. Det giver ikke rigtig mening for andre end Aalborg Portland. Og eventuelt for de politikere, der ligesom statsminister Mette Frederiksen er på valg i lokalområdet.

Det strider mod Socialdemokratiets normale logik og kompas. Prøv for eksempel at forestille jer, at diskussionen ikke handlede om afgift på forurening, men om skat på indtægt.

Her er Socialdemokratiet helt anderledes håndfast over for dem i toppen. De skal i den højere retfærdigheds tjeneste bære en større byrde end os andre dødelige, såvel i kroner og øre som i procent.

Her ligger socialdemokraterne ikke søvnløse om natten ved tanken om, at enkelte rige måske vil pakke millionerne ned i en kuffert og flytte til udlandet.

Men når det gælder forurening, er det netop risikoen for, at Aalborg Portland vil flytte deres sorte skorstene til udlandet, som regeringen bruger som argument for, at den italienskejede virksomhed skal skånes for at betale den samme høje afgift som andre.

Det sker, på trods af at regeringens egen ekspertgruppe på området har sagt, at en ensartet CO2-afgift for alle virksomheder er den billigste og mest effektive løsning for samfundet.

Socialdemokratiet er med andre ord imod topskattelettelser, men for topforureningslettelser på én og samme tid. Den politiske kompasnål hvirvler rundt i et omfang, så man burde koble den på elnettet og derved tage et stort skridt i retning af at gøre os uafhængig af Putins gas.

Regeringens sidste figenblad for at vende sine normale logikker på hovedet er en tyrkertro på, at Aalborg Portland med tiden vil producere det, som klimaminister Dan Jørgensen kalder for ’grøn cement’, hvis de bliver i Danmark. Tro på den, Dan.

Og må vi minde om, at flere undersøgelser, blandt andet fra det Internationale Energiagentur IEA, tværtimod har påvist, at Aalborg Portland udleder mere CO2 pr. ton produceret cement end de gennemsnitlige konkurrenter i udlandet på grund af forholdene i vores undergrund.

Der er noget, der ikke rimer.