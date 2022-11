Topmål af hykleri

POLITIK KAN FØRE til alt, hedder det, og det er der talrige eksempler på. Det seneste er den tidligere Venstre-minister Karen Ellemann, som har søgt – og fået – jobbet som generalsekretær for Nordisk Ministerråd. Hun tiltræder 1. januar og forlader dermed Folketinget efter 15 år.

Det lyder tilforladeligt, hvis det ikke lige var for den kendsgerning, at hun har været varm fortaler for helt at nedlægge både Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd, som hun har betegnet som ’kaffeklubber’!

LAD OS DYKKE ned i en kronik, som Karen Ellemann skrev i Berlingske i oktober 2013, hvor hun bl.a. omtaler de årlige sessioner i Nordisk Råd:

’Går det, som det plejer, vil der under gode middage og langstrakte møder på et tidspunkt lande en række flotte og højstemte visioner for et stærkere nordisk samarbejde, men når gæsterne er rejst hjem, viser al erfaring, at de gode ambitioner hurtigt glemmes.’

’OG SOM OM én kaffeklub ikke var nok, så mødes de nordiske ministre også i deres helt eget forum, Nordisk Ministerråd.

Her gentager processen sig med gode middage, masser af luftige forslag og meget få konkrete resultater.’

Og hun fortsætter:

’I min tid som minister for nordisk samarbejde var det en velkendt vittighed, at forskellen på en kamel og Nordisk Råd er, at en kamel kan knokle i 14 dage uden mad og drikke, mens Nordisk Råd kan spise og drikke i 14 dage uden at udrette noget nævneværdigt.’

Sådan var forholdene altså ifølge Karen Ellemann.

SOM JOURNALIST har jeg selv været udsendt til nordiske sessioner adskillige gange. Det var et krævende job. Ikke arbejdsmæssigt, men det tærede hårdt på helbredet at skulle deltage i en masse opulente middage med årgangsvine og efterfølgende fri bar.

MEN ALTING HAR ændret sig siden dengang, må vi forstå. Karen Ellemann er kisteglad for sit drømmejob og skriver i en pressemeddelelse, at ’jeg er umådelig stolt over den nye opgave, jeg står overfor, og glæder mig meget til at stå i spidsen for fremtidens nordiske samarbejde, der i denne tid er vigtigere end nogensinde.’

POLITIKERE BLIVER ofte beskyldt for at være hyklere, og det konkrete tilfælde kan kun kaldes topmål af hykleri.

Helt op til i dag har Nordisk Ministerråd til overflod bevist, at det er en snakkeklub, en kaffeklub, som ikke evner at levere resultater af nævneværdig betydning. Alligevel bevilger de nordiske parlamenter år efter år omkring en milliard kroner til driften.

KAREN ELLEMANNS tilgang til drømmejobbet vil nok få nogle til at tænke på den magtfulde socialdemokrat Henrik Sass Larsen, der i 2019 blev direktør i kapitalfondenes brancheforening, selv om han som politiker skarpt havde kritiseret de samme fonde for at være ødelæggende og uetiske.

Den tidligere V-minister har ligeledes fået et job med en fed milliongage. Og netop aflønningen er nok omdrejningspunktet for det hele.