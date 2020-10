Toppen af sexbjerget

EKSTRA Bladet har fået tæsk fra mange sider på det seneste, efter at kvindelige ansatte, tidligere og nuværende, fortalte om sexchikane i medievirksomheden. En tiltrængt afdækning og kulturfornyelse er efterfølgende i fuld gang på Rådhuspladsen.

SEXCHIKANEN findes desværre mange andre steder. Dem fra medierne får bare stor opmærksomhed.

BERETNINGERNE er kun toppen af isbjerget,’ lyder meldingen nu fra branche til branche. Fra juristerne og økonomerne til 3F, FOA og HK. Et større billede tegner sig af, at vi kun har set en flig af et større, tabubelagt samfundsproblem.

CHIKANEN gennemsyrer alle lag, men især arbejdspladser, hvor man er nødt til at gå på job for at overleve. Tjenere, afryddere, rengøringsassistenter og kasseekspedienter og mange andre har måske endnu sværere ved at værge for sig end en ung politiker.

A4 Arbejdsliv bragte en undersøgelse forleden: Hver femte kvinde oplever seksuel chikane på jobbet.

DERFOR skal den rødglødende debat udmøntes til noget varigt. Der skal skabes et miljø for beskyttelse af kvinder, og anmeldelser skal tages alvorligt. Det ønsker alle medarbejdere jo. Både mænd og kvinder, som opfører sig ordentligt.

NOGET er i hvert fald i skred rundt omkring. Gamle chikanesager kommer på disken og får konsekvenser. To advokatfirmaer gik åbent frem med, at de har fyret folk på det seneste for sexchikane.

ET LOVENDE tegn på, at det bliver mere pinligt at dække over sexchikane. Eksemplerne, der kommer frem, har mange fælles træk, uanset om det er en ung SF-politiker på Christiansborg eller en groft, sexmobbet lagerarbejder hos Coop.

KVINDERNE er næsten hver gang nederst og nye i systemet, måske løstansatte. De har i hvert fald hårdt brug for deres job. Det er ikke de selvsikre, og slagkraftige, unge kvinder, som de feje, gamle grise kaster sig over.

’HVORFOR giver ofrene ikke bare stodderen én på lampen’ er en gængs reaktion på kvinder, der har skjult deres problemer. Men den viser bare, at vi har svært ved at fatte, hvor infam sexchikanen er i sit grundvæsen. Det ville være lige så sandsynligt, at en markmus gav katten en på skrinet under ’legen’. Magtbalancen er totalt skæv.

KONTORMUSEN eller piccolinen synes ikke, det er en sjov leg, chefen har gang i. Praktikanten synes ikke den 50-årige chef er skideskæg at danse tæt med hele aftenen til julefrokosten.

FAT DET DOG.