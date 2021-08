Total fiasko

EKSTRA BLADET MENER: Fiaskoen er total. For USA, for Danmark, for koalitionen. For idéen om at tvinge resten af verden til at være som Vesten. Mandag erklærede Taliban sin sejr.

Den politiske ansvarsfralæggelse for de lokale afghanere, der - bedt herom - de sidste 20 år har givet os deres fulde loyalitet, skriger fra alle TV-skærme. Mennesker, som har investeret egne og familiers liv i det løfte om et nyt og frit Afghanistan, som vi gav dem. Og som nu fortvivlede – som vi ser på billeder fra lufthavnene i Kabul - må lede forgæves efter hjælp til at komme ud.

Vi ved i skrivende stund end ikke, om alle danske statsborgere kan komme ud.

Vi burde bringe en line-up af inkompetence. Med den amerikanske præsident i front. Joe Biden forsikrede for blot 39 dage siden på et pressemøde, at Taliban aldrig ville komme tilbage til magten. Og den danske udenrigsminister, forsvarsminister, statsminister, efterretningstjenesten osv. bør så afgjort stå på linjen sammen med den amerikanske præsident.

Her på avisen erklærer vi os enige i eks-folketingsmedlem for Enhedslisten, Pelle Dragsteds, udsagn på Twitter: ’ At regeringen pga af nøl og politisk spilfægteri ikke fik hentet vores medarbejdere ud af Helmand, før Taliban rykkede ind, vil stå tilbage som et af de mest skammelige svigt i vores politiske og militære historie. Skamfuldt ud over alle grænser.’

Jeppe Kofods forsvar er åbenbart, at ’efterretningerne er blevet overhalet’. Hvilket reelt er det samme som at sige, at også Danmarks udenrigsminister har været ført bag lyset. Og hvor uheldigt er det ikke, at Taliban ikke har taget hensyn til hans sommerferieplaner, hvormed han er kommet lidt bagud.

Danmark har for længst tøjret sin optimistjolle af en udenrigspolitik til det amerikanske hangarskib. Vi har således ikke nogen egen kurs. Kofod kan ikke engang se horisonten for amerikansk bovport. Og hvad der bliver sagt oppe på det amerikanske dæk, når ham kun i heldigste fald og med forsinkelse. Når USA går på grund, gør vi det også.

Men at det logiske i at følge USA burde aldrig have ledt til den mangel på egen rettidig omhu, vi nu bevidner. Det burde aldrig blive til dansk kujoneri, hvor man formummet i provinsiel angst for at antaste stram udlændingepolitik, kan ende med at vende sine krigsvenner ryggen.

I en selfie-iscenesættelse på Twitter natten til mandag fremviste forsvarsminister Trine Bramsen et billede. Hun selv og Jeppe Kofod plus stabsfolk styrer angiveligt situation i en natlig alvorsstund. Hvis ikke det var tragisk, ville det være til grin. Socialdemokraterne har end ikke fattet, at man ikke kan puste sig op, når man har halen mellem benene.