Totalt tonedøve

STÆDIGT HAR bestyrelsen holdt hånden over ham. Men tirsdag blev Michael Bojesen fyret som direktør for Malmö Opera. Tilliden er 'opbrugt'.

Ikke et øjeblik for tidligt.

Direktørens perverse tanker serveret sort på hvidt af Ekstra Bladet var det, der fik bestyrelsen til at vågne op.

DA BOJESEN skulle vurdere en ung talentfuld operasanger, svarede han:

'Hun sang i DR Pigekoret, og jeg kender hende fint. Hun har udviklet sig helt vildt sangligt og har tilsyneladende brystvorter – men ingen bryster at bakke dem op med.'

Indtil den afsløring har hans arbejdsgiver virket lige så tryllebundet af ham, som dansk kulturliv har været det i årevis. Michael Bojesen var en magtfuld mand med de rette forbindelser. Og som få andre er han landet på benene igen og igen trods talrige vidnesbyrd om krænkende adfærd. Som en kat med ni liv.

DER VAR FULD tillid fra den svenske bestyrelse, efter at Politiken sidste sommer afslørede 'pigekor-hemmeligheden'. 12 piger fortalte om uønsket seksuel opmærksomhed i Bojesens tid som chefdirigent i DR Pigekoret.

Bestyrelsen havde stadig 'ingen betænkeligheder' ved ham, da en uafhængig advokatundersøgelse måneder senere afdækkede flere sager om krænkelser i koret. I 'Genstart' fortalte nogle af pigerne også, at Bojesen klædte om sammen med koret. Og at han omtalte den samlede korskole som '400 skamlæber'.

I STARTEN AF april konkluderede en anden advokatundersøgelse, at Bojesen i sin tid som korleder på sangskolen Sankt Annæ Gymnasium blandt andet havde haft et forhold til en mindreårig elev. Men selv da Bojesen i sidste uge måtte trække sig fra sine sidste bestyrelsesposter i dansk kulturliv, var tilliden intakt i Sverige.

'Han udfører sine opgaver uden anmærkninger,' lød det tonedøvt fra bestyrelsesformand Per-Martin Svensson.

LIGE SÅ TONEDØV er pressemeddelelsen om fyringen. Bojesen beskrives som en 'stærk, positiv kraft' i huset, og afskedigelsen forklares med den 'store negative opmærksomhed på hans person'.

Adspurgt af Ekstra Bladet siger Per-Martin Svensson, at mailen om brystvorterne gjorde udslaget. Men alt, hvad der ellers er kommet frem om Bojesens grænseoverskridende adfærd, affejer han som ukonkrete anklager.

Advokatundersøgelser og utallige pigers vidnesbyrd regnes åbenbart stadig for ingenting. Af en bestyrelse, som nok har taget konsekvensen af, at operachefen har fældet sig selv. Men hellere vil sende ham ud ad døren med rosende ord end at tage afstand fra hans fortid. Ynkeligt.