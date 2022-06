Tour de Lusk

TOUR-FEBEREN raser (hos nogle).

1. juli skydes verdens største cykelløb i gang i København, som nærmest vil være i undtagelsestilstand i mange dage på grund af afspærringer og ombygninger.

FELTET BEVÆGER sig derefter igennem 13 kommuner, som har brugt millioner på at skabe lokale folkefester, der (håber de) vil bringe dem på det globale landkort og få turister fra hele verden til at strømme til netop deres egn.

Det lyder alt sammen prisværdigt, og vi håber, at den største idrætsbegivenhed nogensinde på dansk grund bliver en succes.

MEN DER KOMMER en regning. Og politikerne har fået mundkurv på. De må således ikke orientere os skatteydere, der betaler gildet, om centrale dele af de økonomiske vilkår for at være vært for Tour de France. De er nemlig omfattet af total fortrolighed.

POLITIKEN HAR i flere uger forgæves forsøgt – også via krav om aktindsigt – at få et indblik, men er stødt mod en mur.

Så avisen må skønne om størrelsen på regningen: 180 millioner kroner. Mindst.

Blandt andet er der brugt store beløb på flyrejser, luksusovernatninger og gourmetmiddage til Tour-topfolkene.

Det er den franske virksomhed Amaury Sport Organisation (ASO), som ejer Touren, og som har krævet fortrolighed af de danske arrangører af ’kommercielle hensyn’.

OG DET HAR VORES politikere altså indvilget i. Som Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S), forklarer Politiken:

’Ville jeg have foretrukket, at man kunne have offentliggjort aftalen, allerede dengang den blev indgået? Ja, det ville jeg helt sikkert. Havde Danmark fået Tour-starten, hvis ikke forhandlerne havde indvilget i fortrolighed om aftalen? Nej, det havde vi ikke.’

OVERBORGMESTEREN synes ikke at have forståelse for, at det er skatteydernes penge, hun deler ud af, og at vi derfor har krav på at få at vide, hvad pengene bruges til, INDEN der skrives under på en hundedyr kontrakt.

Derved afskæres en folkelig debat, og de ikke så få, som mener, at de svimlende mange penge måske kunne bruges bedre til andre formål, kommer ikke til orde.

HER STÅR VI desværre over for et velkendt fænomen. Mange politikere betragter offentlige midler som deres personlige ejendom og bliver fornærmede, når vi sætter spørgsmålstegn ved, hvad de investeres i.

SOPHIE HÆSTORP lover, at regnskabet nok skal blive offentliggjort, når Touren er forbi. Men så er det for sent, for pengene er jo brugt.

Men så får vi i det mindste mulighed for at stille politikerne til ansvar for luskeriet.