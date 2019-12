DE STRÅLEDE om kap: Daværende statsminister Lars Løkke og Københavns overborgmester, Frank Jensen, da de i februar kunne fortælle befolkningen, at Tour de France-feltet kommer til Danmark i tre dage i sommeren 2021.

DER VAR INGEN grænser for, hvor stor betydning det vil få for vort lille land. Turisterne vil strømme til, og Danmark ville blive placeret i centrum på verdenskortet

Udgifterne? De er næsten ikke værd at tale om. Sølle 88 millioner skattekroner.

I DAG ER regnestykket et helt andet, viser en gennemgang af de involverede kommuners budgetter, som Politiken har foretaget.

Ud over de 88 mio. har de fem start- og målbyer samt otte kommuner, der lægger asfalt til verdens største cykelløb, afsat 60,6 mio. til afviklingen. Hvilket bringer den samlede regning op på næsten 150 mio. kr.

Plus udgifter til politiindsatsen og skjulte omkostninger til arbejdstimer og møder.

DE POSITIVE effekter var også overvurderet fra starten. Arrangørerne forventede i følge pressematerialet seertal på op imod 3,5 milliarder. Reelt er der kun mellem 10 og 20 millioner seere til de enkelte Tour-etaper!

HVORFOR SKJULES sandheden? Hvorfor måtte offentligheden ikke få indblik i den samlede regning, da beslutningen blev truffet i februar? Frygtede de jublende politikere, at stemningen i givet fald ville vende?

IFØLGE MEDIEFORSKEREN Roger Buch har politikerne ’en blind vinkel, når det kommer til sportsevents’.

– Sludder, lyder det fra Frank Jensen, som med tilslutning fra et flertal i Borgerrepræsentationen vil bruge næsten 22 mio. kr. på en folkefest i anledning af Tour-starten i hovedstaden.

VI VIL NØDIG være lyseslukkere, men det samlede Tour-regnskab får alarmklokkerne til at bimle.

Specielt i en tid, hvor kommunerne må skære ned på daginstitutioner og plejehjem for at få budgettet til at hænge sammen.

POLITIKERE MED Tour-feber er tilsyneladende utilregnelige, når det gælder pengeforbrug. Det er nok derfor, de gør sig store anstrengelser for at skjule det.