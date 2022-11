TRÆNEDE POPULISTER udnytter enhver lejlighed til at komme i medierne, både fjollerier og tragedier, og vores egne danske populister kan kunsten.

Forleden blev en ung, gravid afghansk kvinde stukket ihjel i Holbæk, og straks var Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne fremme med krav om, at der skal være dobbelt straf for dobbelte mord, og mord på synligt gravide skal regnes som dobbeltmord, hvis barnet ikke overlever.

FOR DANSK Folkepartis vedkommende er der tale om genbrug af et forslag, partiet stillede for halvandet år siden, og som selv blev brat parlamentarisk aflivet, da kun DF selv, Nye Borgerlige og løsgængeren Inger Støjberg ville støtte det.

Lad os et øjeblik se bort fra, at forslaget reelt lægger op til at kriminalisere abort, for hvis mord på gravide er dobbeltmord, så må det være et enkeltmord at slå et foster ihjel.

Lige den del har de nok ikke tænkt helt igennem i DF, men hvis de gerne vil vide, hvad konsekvenserne kunne blive for dem selv, så kan de jo studere udviklingen i stemmetallene for Kristendemokraterne; det eneste danske parti, som i nyere tid har haft det lidt svært med fri abort.

LAD OS SE på selve forslaget i stedet. Er dobbeltdrab et stort samfundsproblem? Det kan man ikke påstå. De sidste mange år er der i gennemsnit blevet begået mellem under to dobbeltdrab om året. Drab på højgravide er endnu sjældnere. Og i øvrigt er der ikke nogen stigning i antallet af mord; det er ret konstant fra år til år.

VIL FORSLAGET virke? Næh. En del af de få, der dømmes for dobbeltdrab, får i forvejen en livstidsdom, og to gange livstid giver jo ikke megen mening; også mordere har kun ét liv.

Og så er der de mange dobbeltmordere, som får en forvaringsdom, fordi de er sindssyge. De bliver i forvejen låst inde i Herstedvester Fængsel, hvor de får lov at sidde, til lægerne er sikre på, at de ikke længere er farlige. Det bliver jo ikke anderledes af, at de får en dobbelt forvaringsdom.

TIL GENGÆLD vil vi få det fjolleri, vi kender fra visse udenlandske retssystemer, hvor folk kan blive idømt flere hundrede års fængsel eller få dobbelt livstid. Og så er der lige det med den fri abort, som faktisk trues af forslaget.

MEN SÅDAN arbejder populister: Først tager de et problem, som ikke er ret stort – burkaklædte dommere, tørklædebærende sosu’er, drab på gravide. Derefter finder de på en eller anden dramatisk løsning, som ikke vil virke ret godt – altså på det problem, som ikke er ret stort.

Til slut fortæller de os andre, at de er enormt handlekraftige og virkelig tager danskernes problemer alvorligt.

DET GØR DE ikke: Der var slet ingen dommere, som gik med burka, og ingen havde klaget over sosu’er med tørklæde. Tilsvarende er antallet af dobbeltdrab og drab på gravide meget lille. Som altid holder populisterne os for nar.