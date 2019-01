Træt Løkke

VALGET LURER lige om hjørnet, og derfor var forventningerne til statsministerens nytårstale store.

Her havde Lars Løkke en enestående mulighed for at henvende sig direkte til befolkningen og fremlægge initiativer for at overbevise danskerne om, at han er den rette til at lede landet i fire år mere.

LØKKE HAR SELV fortalt, at talen er blevet forberedt over to måneder på møde efter møde, og at han personligt har brugt masser af timer på at få den til at sidde lige i øjet.

Skønne spildte kræfter. Nytårstalen var lige så forudsigelig som frygtet og bekræftede indtrykket af en regering, der sidder for at sidde.

Statsministeren valgte formen frem for indholdet for at virke som landsfader. Floskel efter floskel.

VI VIDSTE, at talen ville indeholde en god portion selvros med understregning af, hvor godt det går på grund af regeringens økonomiske politik.

VI VIDSTE, at Løkke ville tale bekymret om Danmarks position i en krigerisk verden og mane til sammenhold.

VI VIDSTE, at han ville bruge en del tid på at forsvare den stramme udlændingepolitik. Ikke mindst på grund af forholdet til Kristian Thulesen Dahl.

VI VIDSTE, at han ville tale om klimaet og miljøet og love en målbevidst indsats, for det er umuligt at komme uden om.

VI VIDSTE OGSÅ, at Løkke ville fremhæve regeringens kommende sundhedsreform og bruge den som det store dyr i åbenbaringen i valgkampen.

MEN IKKE MED et eneste ord berørte statsministeren det emne, som har optaget danskerne mest i det forgangne år, nemlig den ekstreme grådighed i den finansielle sektor med hvidvask-skandaler og umoralske skattespekulationer. Det gjorde dronning Margrethe dog i sin nytårstale.

Og hvor var den dagsorden, som kunne overbevise vælgerne om, at regeringen bør fortsætte?

Den var der ikke.

VAR MAN I TVIVL, blev den elimineret i aftes: Lars Løkke er politisk kørt træt.

Alligevel vil han kæmpe for at blive siddende i Statsministeriet. For magtens skyld.

Et hurtigt valg vil i den grad være befriende i stedet for måneder med taktiske manøvrer og politiske overbud.