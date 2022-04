TREDJE RUNDE BLIVER PÅ GADEN

DET BLEV MACRON i Frankrig. Og den europæiske politiske elite har det seneste døgn udtrykt sin lettelse. Enten i avisledere eller som opdateringer på de sociale medier. Eksempelvis Radikale Venstres leder:

’Virkelig godt for Europa. For fællesskabet, kampen mod Putin og for et grønt, frit og stærkt EU,’ skriver Sofie Carsten Nielsen på Twitter. Men selv den Macron-glade radikale leder må tilføje, at ’splittelsen er også tydelig’.

LAD OS korrigere Nielsen. Hun har jo hævdet, at dansk politik ’er gået i stykker’. Sammenlignet med fransk politik er dansk politik tydeligvis i superform. I Frankrig er splittelsen ikke bare ’tydelig’; den er det eneste, man bør holde sig for øje oven på Macrons genvalg.

For netop i Frankrig synes politik at være gået i stykker. Det er, hvad valget søndag har vist. Man kan slå korsets tegn og prise lige så meget, man vil, at Marine Le Pens højre-nationale parti tabte. Men hun repræsenterer et indebrændt, rebelsk eller gul vest-klædt Frankrig, der har fået nok af landets politiske elite. Og hun er med sine knap 42 procent af stemmerne steget næsten ti procentpoint siden valget for fem år siden. Hendes far, Jean-Marie Le Pen – hvis politiske protest hun overtog – fik i sin tid kun 18 procent af stemmerne. Ydermere bemærker man en historisk lav valgdeltagelse. Samt fem procent blanke stemmer.

FRANKRIG SER ikke bare ind i fem år, hvor Macron nok ikke vil evne at samle en mere og mere dysfunktionel nation – med store, opstandsparate områder i såvel landregionerne som forstæderne. Nationen ser også ind i en politisk virkelighed, hvor tredje halvleg af valget synes at udestå. Og vil finde sted på gaden om ikke så længe.

ENDELIG MÅ franskmændene spørge sig selv, om valgsystemet overhovedet fungerer. Omfattende mindretal mener sig uden repræsentation og frasorteret i den endelige runde. I ingen andre europæiske lande har man set traditionelle partier tabe så markant, som de tidligere præsidentbærende Socialistpartiet (PS) og det konservative parti Republikanerne (LR) har gjort de seneste år i Frankrig. Og kun for at se splittelsen tage til.

DER ER IKKE meget at glæde sig over. Heller ikke for EU-tilhængere. For hvis ikke de kan se, at forurettelsen og protesten mod den politiske elite og overnationale politiske projekter er vokset, er de blinde. Deres sirligt foldede taksigelse for Macrons sejr ligner snarere et nervøst forsøg på at forsikre hinanden om, at alt nu er godt. Hvilket det åbenlyst ikke er.