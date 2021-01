Trump-hadere bør indse ...

Vi skal alle komme os over angrebet fra Trumps pjaltehær på det amerikanske demokrati. Dog vil det midt i forbløffelsen være klogt at holde et par ting for øje.

Den første er, at Donald Trump ikke har skabt sine tilhængere, som mange medietyper i den hjemlige debat fejlagtigt fremstiller det. Tilhængerne har derimod skabt Trump. Hvorpå denne i visse afskygninger – som vi lige har set – opkørte alliance på groveste vis har næret et gensidigt vanvid af selvretfærdighed.

Trump pustede sig op som en lederskikkelse og gav trumpismen et navn. Selve bussen var i bevægelse længe før ham. Og den tog heftigt til i fart ved udsigten til Hillary Clinton i 2016. Clinton var billedet på en politisk overklasse, som er blevet rig på at regere i et indforstået og lukket kredsløb.

Trump steg blot på bussen, da den kom forbi, hvorefter han indtog førerpladsen og hævdede sig som garant for et opgør med et system og et politisk establishment, der forståeligt nok har frembragt et kolossalt had til Washington.

Et system, der ikke løser borgernes problemer og står for stigende ulighed. Og endda har gjort det under såvel Bush, Obama og nu ironisk nok også under Trump selv.

Med Donald Trumps afgang – hvad enten det er i total vanære tvunget af sin indiskutable opfordring til angreb på Kongressen eller ej – fortsætter bussen derfor med at køre. Trumpismen forsvinder ikke med Trump.

Vi skal huske, at en narcissist vandt det mest magtfulde politiske embede i verden – uden sit parti, trods massiv modstand fra medierne, uden samme antal kampagnekroner som sin modstander og til rigtig mange manges bestyrtelse – fordi bevægelsen bag ham var større end ham selv.

Og ja, dele af protestbevægelsen er vanvittige, som vi netop har set. Man skal bare ikke glemme, at 74 millioner stemte på Trump 3. november. Han fik langt flere stemmer end Obama i sin tid.

Vi har ikke lært noget, hvis ikke vi erkender, at den politiske elites romance med den angiveligt uundgåelige globalisering samt afvisning af ’den lille mand’ føles som et overgreb i modtagerenden. Som om nogle veluddannede og velformulerede sidder og siger, at demokratiet er for vigtigt til at overlade til bestemte borgere.

Ligesom tilhængere tillægger Trump en mytisk ophøjelse af ret, gør hans hadere det også som en gal mand. De sidste bør blot indse, at den protest, der skabte Trump, er politisk legitim og ikke forsvinder med ham. Ellers kommer ingen videre.