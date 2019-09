Trump har ret

’FORRESTEN, Danmark giver kun 1,35 procent af bruttonationalproduktet til Nato. De er et rigt land og burde være på to procent. Vi beskytter Europa, og alligevel er kun otte ud af 28 Nato-lande over to-procents-mærket,’ lød det forleden fra den amerikanske præsident.

Trumps ’forresten’ (’by the way’) kom af, at når han nu ikke må købe Grønland, var det vel på sin plads at understrege fakta for fred i Vesten, herunder i Europa, herunder i Danmark.

FREDAG STOD den danske statsminister, Mette Frederiksen, så på et pressemøde med sin udenrigs- og forsvarsminister og leverede en slags svar. Fire nye forsvarstiltag:

Øget dansk bidrag til den internationale koalition til bekæmpelsen af ISIL

Øget dansk bidrag til Natos beredskabsstyrker

Dansk bidrag til amerikansk hangarskibsgruppe

Styrket dansk indsats i Sahel-regionen i Afrika.

Op til 500 danske ansatte i militæret sendes afsted på mission. Dog ikke i kamp.

DANMARK OPRUSTER, men ikke i et omfang, der annullerer Trumps udlægning.

Det har i årevis været en ynk at se Danmarks – og 19 andre Nato-landes – hændervriden. Senest med statsminister Lars Løkke Rasmussens påpegning af, at Danmark forholdsmæssigt har mistet lige så mange soldater i Afghanistan som amerikanerne. Som om indsatsen er lig mængden af sorg.

NATO ER den mest succesfulde fredsbevarende organisation i nyere historie. Atlantpagtens betydning i den kolde krig og for demonteringen af regimerne i Østblokken kan ikke overvurderes.

Amerikanerne er imidlertid med god grund begyndt at kigge verdensordenen og dermed deres egne interesser efter i sømmene. Samt kigge grundigt på regningen for den frie verden. Og endelig forlange, at klubmedlemmerne betaler deres kontingent.

I LYSET AF ovenstående tales om, at Danmark bør afskaffe sit forsvarsforbehold i EU og gøre sig klar til at være med i et EU-forsvar i stedet. Ingen aner imidlertid, hvor meget det vil koste at forsvare EU uden USA’s hjælp. Med briternes forestående farvel til EU vil 80 procent af Natos udgifter blive afholdt af ikke-medlemmer af Den Europæiske Union, har Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, oplyst.

’Det er fri fantasi at hævde – ja, bare at antyde – at et EU-forsvar nogensinde vil kunne erstatte den amerikanske sikkerhedsgaranti,’ skriver debattør Anna Libak i Berlingske fredag. Hun fremhæver, at eksperter anslår, at EU’s medlemslande hver især skal bruge mindst fire pct. af bnp’et på militæret, hvis EU selv skal stå for medlemslandenes sikkerhed.

DET VAR MED andre ord et pauvert svar, Mette Frederiksen og kompagni kom med fredag. Ikke mindst i betragtning af, det ser ud til at være et fund til pengene at betale de to procent, vi faktisk har lovet at betale for sikkerhed og frihed.