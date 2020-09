Trump og kaos

Tirsdag besøgte Donald Trump Kenosha i Wisconsin. Ikke for at skabe ro efter efter flere drab i byen, men for yderligere at puste til ilden.

Donald Trump er bagud i meningsmålingerne inden præsidentvalget 3. november i et racesplittet og voldsplaget land. Men i stedet for at optræde som en samlende figur skaber han kun mere kaos.

Det er mange årtier siden, USA sidst oplevede en voldsbølge, som vi har været vidner til det seneste halve år. Landet, som Donald Trump ville gøre stort igen, er ved at blive delt i mange lejre.

Den yderste højrefløj med deres våben får støtte af republikanerne og Trump, mens en radikal venstrefløj ofte ender med at skabe ødelæggelser ved demonstrationerne mod politivold og racisme.

Præsidenten mener tilsyneladende, han kan vinde valget ved at holde gryden i kog. Flere konfrontationer. Mere had mellem befolkningsgrupper. Og imens fortsætter mordene.

Senest har Trump taget en 17-årig fra Kenosha i forsvar. Den unge mand fra en lokal militsgruppe var udstyret med et halvautomatisk våben og åbnede ild mod en gruppe demonstranter. To blev dræbt, og en alvorligt såret.

Trump tager ikke afstand fra mordene. I stedet siger han:

– Jeg går ud fra, at han var i meget store problemer. Han ville sikkert være blevet dræbt.

Den amerikanske præsident prøver end ikke at distancere sig fra mord. Han udviser ikke medfølelse for de dræbte.

I stedet forsøger han at forsvare handlingen – alene på grund af, hvad han tror og formoder. Han er godt nok langt ude. USA er langt ude.

Kenosha har været hjemsted for demonstrationer mod politivold og racisme, siden den 29-årige sorte amerikaner Jacob Blake 23. august blev skudt af politiet under en anholdelse.

Jacob Blake blev ramt af syv skud i ryggen, da han var på vej ind i en firehjulstrækker, hvor hans tre børn sad. Han er lammet fra livet og ned efter skudepisoden.

Donald Trump har ikke taget afstand fra den betjent, der skød Jacob Blake i ryggen. Til gengæld har præsidenten taget afstand fra demonstranterne i byen og slået dem i hartkorn med kriminelle elementer, der stak ild på bygninger og forretninger.

I går valgte Donald Trump at besøge Kenosha, selvom de lokale myndigheder helst ville have været det foruden. De var godt klar over, at præsidenten ikke var på en fredsmission. Men vel snarere det modsatte.