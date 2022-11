Trumps nedtur

UMIDDELBART skulle man ikke tro, at et midtvejsvalg i USA har den store betydning for livets gang i Danmark. Men det har det i dén grad. Det kunne have fået voldsomme konsekvenser, hvis den vanvittige ekspræsident Donald Trumps hær af svært bevæbnede konspirationsteoretikere og valgbenægtere havde tromlet Demokraterne omkuld.

SÅDAN GIK det heldigvis ikke. Den republikanske bølge udeblev. Det er dog stadig uafklaret, om Republikanerne eller Demokraterne får flertal i Kongressens ene kammer, Senatet. Det bliver muligvis først afklaret efter et omvalg i delstaten Georgia 6. december.

STATUS ER dog, at trumpisterne ikke fik den ellers forventede storsejr. Det giver forholdsvis ro på hos præsident Joe Biden, der trods vanskelige økonomiske tider med en galopperende inflation har holdt fast i linjen i forhold til krigen i Ukraine. Og det kommer også Danmark til gode.

Militærhjælpen fra USA og EU-landene til Ukraine har vital betydning. Den har været med til at sikre, at ukrainerne kan holde Rusland stangen, og nu har vi endda i den seneste uge set, at russerne er på tilbagetog i området omkring den strategisk vigtige Kherson-region.

UKRAINES stærke modstand har dæmpet flygtningestrømmen til blandt andet Danmark. At USA og EU står sammen om at løse de afsmittende virkninger af krigen, kan også være med til at tøjle energikrisen – herunder de stigende gaspriser.

At Trumps fodsoldater ikke væltede hele det politiske billede i USA, giver trods alt et lille håb om, at der også i det republikanske parti er kræfter, der vil andet end kaos. Nu er der to år til præsidentvalget, og det ville være dejligt, om republikanerne bruger tiden på at finde en anden kandidat end Trump. For han vil ikke bringe noget godt.

VI HUSKER stadig tiden med Donald Trump i Det Hvide Hus. Her nærede han næsegrus beundring for Putin. Som præsident blokerede Trump USA’s økonomiske militærtilskud til Ukraine i et forsøg på at presse Ukraines præsident til at iværksætte en undersøgelse af Joe Bidens søn Hunter.

Trump har også tidligere sagt, at Putin udførte et fantastisk job, da Rusland tog Krim-halvøen fra Ukraine i 2014, og han har tidligere ladet forstå, at det er i orden, hvis Rusland beholder det ukrainske territorium.

I DEN netop overståede midtvejsvalgkamp har Donald Trump ikke gjort noget for at tale valgbenægterne til ro. Det har været grimt at se valgreportager med Trump-tilhængere, som kun ville anerkende valgets resultat, hvis de republikanske kandidater vandt. For ellers ville de drage ind til byen med trukne pistoler.

DET ER IKKE for ingenting, at man kan frygte voldelige opgør i dele af USA. Det er et splittet land, og ikke mindst derfor er der brug for besindige politiske ledere. Det gælder i begge partier.

JOE BIDEN har gjort det bedre end forventet. Han har vist styrke i forhold til Rusland. Men han er altså 81, når det næste valg skal afvikles. Derfor må også Demokraterne bruge de kommende to år på at finde en langtidsholdbar præsidentkandidat. Vi har brug for et stabilt og stærkt ledet USA. Det har krigen i Ukraine vist. I sidste ende handler det om vores frihed.