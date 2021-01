Trumps skændsel

Pøbel-stormen på regeringsbygningen i Washington vil stå som en skændsel i amerikansk historie. Trumps ansvar for at oppiske sine tilrejsende horder til angrebet skal nagles for eftertiden. Om det så bliver ved en en rigsret, om man kan fjerne ham allerede nu, eller det sker ad anden vej, vil vise sig.

En del tyder på, at drejebogen har ligget klar i flere uger. Trump havde – indtil en time efter at stormen var gået i gang – stadig opflammet de i forvejen rødglødende tilhængere og udpeget ruten. Og han havde hamret den sædvanlige løgn ind igen og igen: at valget var svindel. Skønt det er det sikreste valg i USA’s historie.

Formentlig er han en færdig mand uden for sine mest fanatiske grupperinger i befolkningen. Nogle mener, at det vil puste farligt til yderligere raseri, hvis myndigheder og politikere straks stiller ham til ansvar for hans uhyrlige orkestrering af angrebet.

De håber, at man ved konfliktsky passivitet lige kan klare de sidste to uger, inden han går fredeligt af, som han nu har lovet. Andre mener, at det kun kan gå for langsomt med at håndhæve lov og ret, hvis der skal være håb forude for et splittet land.

Politiet var ubegribeligt underbemandet. Hvordan kunne det gå til, at de tilmed flere steder stod med et smil og holdt lågen åben for de frådende masser? Indenfor i Kongressen så vi i lang tid kun udmanøvrerede sikkerhedsvagter fægte håbløst alene mod indtrængende bøller i formation. Man har jo vidst i flere uger, at der var planer om march og optøjer. Alligevel lå parlamentsbygningen hen i tornerosesøvn.

Kupforsøg, terror eller ’politiske protester’? Amerikanerne famler efter, hvad de overhovedet skal kalde det horrible inferno.

Bøllerne opførte sig i hvert fald, som om de var garanteret frit lejde fra højere magter. De stoltserer på de mange videoer, umaskerede og let genkendelige, rundt i de helligste haller. Vi ser dem møve i blodrus rundt på smadrede kontorer, stjæle klenodier og jage sikkerhedsvagter og politikere som en flok ræve i et hønsehus.

Politiet stod ovenikøbet og gelejdede oprørerne ud igen til sidst, da der omsider var mandskab til at udmanøvrere de indtrængende. Uden at anholde hele bundtet. Det virkede surrealistisk og grotesk. 54 anholdte ud af så mange forbrydere.

Politi og FBI har i hvert fald fotodokumentation til en hoben retsforfølgelser, hvis de vil.

Det republikanske parti ligger i en pøl af skam. Feje og medløbende har de fleste logret for Trump de sidste fire år. Det var først, da de personligt onsdag høstede storm – ja, orkan! – efter at have sået vind, at de mest loyale politiske Trump-støtter fik nok. Belejligt. Og for sent.