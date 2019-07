Trumps svenske farce

SVERIGE er de seneste uger hængt ud som en racistisk bananrepublik af Donald Trump. Millioner og atter millioner af mennesker får via de sociale medier hans absurde angreb på vores naboland ind via deres telefoner.

ANLEDNINGEN er udadtil, at den sorte amerikanske rapper A$AP Rocky, der for nylig også optrådte på Tinderbox, sidder fængslet i Stockholm. Han og to venner er tiltalt for vold efter et gadeslagsmål. Rockys verdensturne er aflyst. Rapperen påstår, det var selvforsvar, men på en video ser man ham smide rundt med sin ’angriber’ og sparke løs på ham.

TRUMP er gået i Befri Rocky-mode på sin sædvanlige facon: Intet er sandt, men millioner af mennesker hopper på præsidentens manipulerende ævl. Denne gang om den stakkels amerikaner, der bliver helt urimeligt tilbageholdt, bare fordi rapperen forsvarede sig selv mod bøller. En protestbølge svulmer mod den ’umenneskelige’ tilbageholdelse af A$AP.

FØRST lovede præsidenten på Twitter, at han ville ringe til Sveriges ’meget talentfulde statsminister’ for at hjælpe Rocky, hvis fængsling, Melania havde gjort ham opmærksom på. Allerede hér kunne enhver, der ved lidt om svensk politik, regne ud, at den var rablet igen for Donald. Løfven talentfuld?

DEN 20 minutters telefonsamtale over Atlanten fik ikke Trump til at indse realiteterne – hvis han overhovedet var interesseret i dem?

SVERIGE er et højt respekteret retssamfund, hvor alle er lige for loven. En statsminister kan og vil ikke gå ind og blande sig i en retsforfølgelse. Sagen går sin gang, og den har intet med racisme at gøre.

DE TRE amerikanere er fængslet, bl.a. fordi anklagemyndigheden meget fornuftigt forudså, de vil stikke af, hvis de blev sluppet løs, mens beviserne blev indsamlet inden 25. juli. Nu er voldssagen klar til at komme for retten, og der er afsat tre dage i den kommende uge.

TRUMP har angrebet Sverige for at ’svigte vores afro-amerikanske befolkning’. Og også surmulet: ’Vi gør så meget for Sverige, men de ser ikke ud til at arbejde den modsatte vej’... Hvad Trump så lige mener, at USA gør for Sverige?? Er det USA’s trusler om importtold på europæiske biler, herunder Volvo, han tænker på?

HELE spillet er naturligvis et kynisk, plat trick, fordi Trump selv har hårdt brug for at stå som afro-amerikanernes beskytter. Han bliver jo selv helt berettiget ofte anklaget for racisme. Senest hans angreb på fire mørklødede, kvindelige politikere, som han opfordrede til at rejse ’hjem’. Trumps ’kamp’ får støtte og ros på de sociale medier fra f.eks. realitystjernen, Kim Kardashian, der har 144 mio. følgere. Det er ren win-win for Trump, uanset hvordan det går A$AP.