Trumps tirsdag

DAGENS MIDTVEJSVALG i USA kan få større betydning for Danmark, end vi har lyst til at tænke på.

Bevæbnede højrefløjsgrupper er begyndt at overvåge valgsteder rundt om i USA. Det sker samtidigt med, at psykopaten Donald Trump aktivt igen-igen promoverer sin løgn om, at præsidentvalget i 2020 blev stjålet fra ham.

I FØLGE PROGNOSERNE står flere og flere republikanske kandidater til at vinde midtvejsvalget og muligheden for at stække Joe Biden i resten af dennes toårige præsidentperiode.

Med Trump som trækker i trådene i kulissen, er det lykkedes de republikanske kandidater at gøre valget til en folkeafstemning for eller imod Biden. En afstemning, der kan blive en kæberasler til den upopulære præsident.

I FORVEJEN ER USA splittet i to, hvor især Trumps ødelæggende indflydelse udgør en alvorlig trussel mod demokratiet.

Det giver sig udslag på forskellige områder og følges selvfølgelig intenst i Europa, hvor krigsindsatsen i Ukraine er baseret på massiv amerikansk støtte.

I USA er der fortsat vilje til en hård linje over for Putin. Men hos republikanerne – læs Trump – er den vigende.

PRÆSIDENT BIDEN har med opbakning fra kongressen hjulpet Ukraine med milliarder af dollars og tonsvis af våben. Men hvad vil der ske, hvis republikanerne som ventet får magten i kongressens to kamre?

Donald Trump – og dermed alle hans kandidater – er ikke i tvivl: Ukraine skal ikke i fremtiden forvente ’blankochecks’ fra USA.

SOM PRÆSIDENT truede han med at trække USA ud af Nato, og den holdning har bidt sig fast i store dele af befolkningen, som mener, at de fleste europæiske lande kører på frihjul og overlader til amerikanerne at betale regningen for krigen mod Putin.

KONSEKVENSERNE for bl.a. Danmark kan blive store, hvis republikanerne efter valget i dag sætter sig på magten.

DERFOR HAR VI al mulig grund til at håbe, at demokraterne står distancen. Ikke af beundring over Bidens indsats som præsident, men af frygt for, hvad Trumps udvalgte flok kan finde på.