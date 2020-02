Trumps triumf

VERDEN ER IKKE i tvivl om, at Donald Trump har misbrugt sin magt ved at forsøge at presse styret i Ukraine til at grave efter smuds, der kan skade hans politiske modstander Joe Biden.

Mange af hans partifæller ved det også, men de finder det ikke så graverende, at det skal koste ham embedet. Desværre.

DERFOR BLEV præsidenten frikendt af det republikanske flertal ved en afstemning i Senatet onsdag aften til stor jubel fra hans kernevælgere, der forbliver urokkelige i deres støtte.

FOR TRUMP personligt er det en sejr, der kan bidrage til hans genvalg til november.

Han har sikret sig et martyrium, og hans påstand om at være udsat for en heksejagt går rent ind hos mange vælgere.

DEN SENESTE uge har i det hele taget flasket sig for The Donald.

Rod i optællingerne i Iowa gav Demokraterne et elendigt startskud på deres primærvalg. En pinlig fiasko og endnu en anledning for Trump til at føre sig frem på nettet og håne sine modstandere.

OG ONSDAG i bedste sendetid holdt han en tale til nationen, hvor han på vanlig brovtende facon opremsede en næsten endeløs række af strålende tal og pralede af sine politiske initiativer.

Republikanerne jublede og hyldede ham som en helt, mens demokraterne kogte af ringeagt.

DET VAR yderligere vand på præsidentens mølle, at den demokratiske flertalsleder i Kongressen, Nancy Pelosi, reagerede ved at rive en kopi af talen over for åben skærm. En uhørt fornærmelse af embedet, som da også øjeblikkeligt skabte storm på de sociale medier.

MENINGSMÅLINGERNE har de seneste måneder givet Trump omkring 45 procent, men nu er populariteten steget til 49, ikke mindst som følge af Demokraternes fejlskud.

Det kan godt give kuldegysninger, selvom der er ni måneder til præsidentvalget.

UDSIGTEN TIL fire nye år med Trump i Det Hvide Hus er et rædselsscenarie for de mange i den vestlige verden, som anser USA for at være deres naturlige partner.