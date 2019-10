Truslen fra Det Vilde Hus

DANMARKS tidligere statsminister og generalsekretær i Nato, Anders Fogh Rasmussen, skrev i sidste uge i Jyllands-Posten: ’Danmarks sikkerhed er afhængig af USA – uanset navnet på den amerikanske præsident.’

FOGH RASMUSSENS analytiske evner i øvrigt ufortalt kan det konstateres, at hans holdning ikke ligefrem understøttes af de beslutninger, Donald Trump twitter ud på nettet i disse dage. Manden i Det Vilde Hus kompromitterer i høj grad ikke kun Danmarks, men Europas sikkerhed med sine vanvittige handlinger i Syrien.

SOM BEKENDT trak Trumpen de amerikanske styrker ud af grænseområdet mellem Syrien og Tyrkiet. Her har de hjulpet de kurdiske styrker med effektivt at nedkæmpe og indfange terroristerne i Islamisk Stat.

OG SOM FRYGTET benyttede Tyrkiets præsident, despoten Recep Tayyip Erdogan, straks anledningen til at invadere det nordlige Syrien og indlede en blodig massakre på de selvsamme kurdiske styrker, som havde bekæmpet det brutale kalifat.

UD OVER bl.a. det kyniske forræderi ved at lade de allierede kurdiske styrker blive kørt over af Tyrkiets krigsmaskine har Trumpens beslutning som ventet også haft den følgevirkning, at det er lykkedes hundredvis af IS-krigere, familiemedlemmer og sympatisører at flygte fra fængsler og lejre.

VI VED IKKE, hvor mange islamister der kommer fri i ly af krigshandlingerne, og hvad de vil gøre. Men vi ved, at enhver IS-galning på fri fod udgør en trussel. EU’s udenrigsministre bider da også negle over udviklingen, der ikke bliver mindre kaotisk af nye modstridende signaler fra Det Vilde Hus.

TRUMPEN HAR flere gange med rette brokket sig over, at EU-lande ikke for længst har hentet sine IS-krigere i Syrien hjem til retsforfølgelse. Danmark og co. har i den grad lurepasset ud fra den tilbagelænede devise ude af syne, ude af sind.

FOR AT fuldende hykleriet har regeringen nu hastefremsat en lov om at fratage danske IS-terrorister deres statsborgerskab.

INGEN MED fornuften i behold ønsker IS-terrorister på dansk jord. Men med lovforslaget risikerer vi, at fanatikerne havner i et ingenmandsland, hvor de slipper for straf, og ingen har styr på dem.

DANMARK MÅ tage sin del af det globale ansvar mod terrorismen. Frem for at pleje snævre nationale interesser – præcis som Donald Trump gør.