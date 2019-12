Tulle er hverken døv eller stum (han opfører sig bare sådan)

Hvordan ville man reagere i en virksomhed, hvis det kom frem, at en af topmedarbejderne havde skaffet EU-tilskud til et internt ledelsesmøde under dække af, at det var en EU-konference? Mit gæt er, at man ville sætte en tilbundsgående undersøgelse i gang og fyre medarbejderen. Det ville jeg i hvert fald gøre.

Og når det så yderligere bliver afsløret, at en anden topmedarbejder har svindlet med underskrifter og udgivet sig for at være hotelejer, så ville alle alarmer gå. Og politiet ville omgående blive tilkaldt, hvis der oveni dukkede en falsk faktura op på 465.625 kr.

Den allerøverste chef ville formentlig blive fyret på stedet af bestyrelsen for ikke at have levet op til sit ansvar og ryddet op. Jeg er i hvert fald sikker på, at min bestyrelse ville fyre mig, hvis det var Ekstra Bladet, vi talte om.

Men det er det ikke. Det er Dansk Folkeparti.

Manden, der fiflede med EU-midlerne og ulovligt brugte mindst 4,35 millioner af fællesskabets penge, Morten Messerschmidt, er lige blevet genvalgt til Folketinget og indtrådt i gruppeledelsen.

Hende, der udgav sig for at være hotelejer, administrationschef Jeanie Nørhave, styrer stadig pengekassen, og den øverste chef, Kristian Thulesen Dahl, fortsætter også, som om intet var hændt. Han bedyrer oven i købet, at han intet har vidst. Det kræver mildest talt, at Tulle er blind, døv og stum.

Det er han ikke – mig bekendt. Han er en dreven politiker, der benhårdt har satset på, at befolkningen blev trætte af sagen, inden EU’s kontrolenhed, Olaf, og dansk politi fik taget sig sammen til at udrede fiflerierne. Og den taktik gik godt lige indtil i onsdags, hvor vi kom med en ny afsløring af falske underskrifter. Og vi har en mere i dag om en falsk faktura på 465.625 kr.

Vi stopper ikke her. Vi graver videre. Det er ikke en trussel, men et løfte.

Skandalen afslører, at politik åbenbart spiller udenfor det normale bræt. Her er moral ikke et fast begreb, men til forhandling og afhængig af magt og indflydelse.

Det er ikke underligt, at danske politikere aldrig har været mindre populære end nu.