Tulles 58 dage

I DAG TRÆKKES en streg i sandet. Herefter er det slut med intriger, bagholdsangreb og offentlig udstilling af interne problemer. I hvert fald hvis det står til partiformand Kristian Thulesen Dahl. På Dansk Folkepartis landsmøde i weekenden talte han dunder til de delegerede i håb om at stoppe nedsmeltningen.

MÅSKE LYKKES DET Tulle at skabe en slags borgfred de næste 58 dage frem til kommunalvalget 16. november. Men går også dette valg skidt for DF – hvad alt tyder på – starter nedtællingen til hans fald. Og Pia Kjærsgaard vil ikke røre en finger for at redde ham. Tværtimod.

FOR MOR ER VRED og skuffet. Hun har i lang tid været utilfreds med Tulles måde at lede partiet på. Efter hendes mening burde han have taget sit gode tøj og være gået efter det katastrofale valgnederlag i 2019 – det tredje i træk. Pia tilgiver heller ikke, at han holder hånden over superstrammeren Martin Henriksen, der – helt uhørt i DF – kritiserer hendes udlændingepolitik for at være for slap.

LEDELSEN MED Tulle i spidsen burde have strittet ham ud, mener Pia, men i stedet måtte hun lide den tort at se ham genvalgt til hovedbestyrelsen med det højeste stemmetal, kraftigt sekunderet af partiformanden fra kulissen. I sin tale søndag forsøgte Pia Kjærsgaard ganske vist at glatte ud og mane til sammenhold. Men de færreste er i tvivl om, at Tulle er færdig, hvis DF også får tæv ved kommunalvalget.

MEN HVAD SÅ? Flere store partiforeninger opfordrede før landsmødet Pia til i en overgangsperiode at genindtræde som formand. Hun sagde nej med den motivering, at hun ikke stiller op til kampvalg mod Kristian Thulesen Dahl. Men det betyder ikke, at hun aldrig stiller op.

I ØVRIGT ER DET mere end bemærkelsesværdigt, at stemmeslugeren Inger Støjberg, som nu er løsgænger, fik en stormende modtagelse, da hun gæsteoptrådte på landsmødet. Mange partimedlemmer har hede drømme om, at hun melder sig ind i Dansk Folkeparti. Støjsenderen kan på forbløffende kort tid – uanset udfaldet af rigsretssagen – blive et varmt bud på partilederposten.

UNDER ALLE omstændigheder bliver de kommende 58 dage afgørende for Tulles fremtid.