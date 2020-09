Tulles desperate flakkeri

SKULLE NOGEN have været i tvivl om, hvorvidt DF er landets mest opportunistiske parti, fjerner partiets nyeste annonce den sidste skepsis. På dét tvivlsomme felt er de suveræne!

NU ER DET Arnes tur,’ lyder overskriften på annoncen. Og hvis ikke klokkerne allerede ringer – det er jo Socialdemokratiets velkendte slogan – så er den underliggende tekst også stort set kopieret fra Mette Frederiksens forførende løfter på billboards over hele landet de seneste år.

’TULLE FALDER til patten,’ meddeler Ekstra Bladet i dag i anledning af DF-formandens seneste snurretur på tallerkenen. Dansk Folkeparti har ellers været så skeptisk over for Arne-reformen, at partiet på sin hjemmeside har kørt et tælle-stunt, der hedder ’Arnes tur.dk’. Det lavede grin med, hvor mange dage Arne havde ventet på, at Socialdemokratiet skulle opfylde det vigtigste valgløfte. Men nu er Kristian Thulesen Dahl altså pludselig 100 procent glødende tilhænger – helt uden at regeringen har ændret så meget som et komma.

HVORFOR LIGE NU? Vi ved da godt, at Thulesen og Mette Frederiksen nærmest var forlovede i perioder, og han struttede selvsikkert, når de to parti-ledere blandede blod under Løkke-regeringen. Resultatet blev som bekendt, at Mette Frederiksen ragede tusindvis af charmør-Tulles vælgere over til sig, og Dansk Folkeparti fik et dundrende katastrofevalg, som partiet stadig ikke er kommet sig over. Vælgerne havde gennemskuet Kristian Thulesen Dahls kiksede og konsekvente forsøg på at spille på flere heste.

NÅR TULLE NU er erklæret Arne-fan, ligger forklaringen i en dugfrisk måling fra kernetropperne i Fødevareforbundet NNF: 84 procent af fagforbundets medlemmer ønsker ret til tidlig pension. På den baggrund skifter Tulle naturligvis standpunkt hurtigere, end andre skifter underbukser: Med et kynisk nips og en annonce giver han den rutineret gas i det modsatte spor.

PARTIETS ELLERS godt begavede finansordfører, René Christensen, prøver rødmende at forklare kovendingen med, at Dansk Folkeparti først skal forhandle hårdt ... Der er stadig ’huller i osten’ i forhandlingerne, lyder det.

REN BLUFF. Thulesen har jo hejst det hvide flag i annoncen, og ostehullerne viser sig at være et krav til Mette Frederiksen om, at endnu flere skal ind under ordningen. Og hvis hun siger nej? Vil han så gå tilbage til V-formand Jacob Ellemann-Jensen? Som vil stå klar med åbne arme? Ha, ha, ha!

THULESEN BLIVER i denne tid udstillet som den vindhane, han er og altid har været. Tidligere finansminister Bjarne Corydon leverede f.eks. for nylig et isnende karaktermord på Thulesen i kølvandet på DONG-salget til Goldman Sachs for seks år siden. Det har vist sig at være en dundrende succes, som sender milliarder i statskassen.

DF HAVDE I årevis været en del af forligskredsen, der ville privatisere DONG. Da DF-bossen så efter salget, som han havde sagt god for, læste den negative folkestemning, vendte han straks på en tallerken.

'DE OVERTRÅDTE samtlige politiske spilleregler. De kørte simpelthen over for rødt hele vejen,’ fastslog Bjarne Corydon i Berlingske.