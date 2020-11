Tumpe-Mogens er færdig

DANMARK har en fødevareminister, der stort set er både døv og blind. Og helt uden politisk fornemmelse. Han optræder, som om grundlovsbrud er en daglig foreteelse, og når han stilles til ansvar, sender han aben videre til embedsmændene.

TUMPE-MOGENS er ikke en pryd for folkestyret, men det er han ikke ene om. Med sin optræden i samrådet på Christiansborg i går efterlod han indtrykket af, at han er medlem af en regering, som i den grad er blevet magtfuldkommen.

I FOLKETINGSSALEN tirsdag var statsminister Mette Frederiksen hurtig til at give Mogens Jensen hele ansvaret for ulovlighederne i forbindelse med nedslagtningen af alle mink og dermed udslettelsen af et helt erhverv.

MEN DÉN ville Mogens Jensen ikke have siddende på sig. På samrådet forklarede han, at det var en regeringsbeslutning, at samtlige mink skulle gasses. Og, måtte vi forstå, en beslutning, der var truffet i regeringens magtfulde Koordinationsudvalg.

OG NU bliver det interessant. I Fødevarestyrelsen har man siden juni været klar over, at en ordre om at slå alle mink ned ville kræve lovhjemmel.

MEN INGEN i Koordinationsudvalget med Mette Frederiksen, tidligere justitsminister, i spidsen havde åbenbart skænket det manglende lovgrundlag en tanke. Heller ikke Mette Frederiksens departementschef, Barbara Bertelsen, som også har en fortid i Justitsministeriet. Det stinker langt væk af magtbrynde.

TUMPE-MOGENS er også helt blank. Han afviste i går at have hørt fra Fødevarestyrelsen, at de i månedsvis har vidst, at der ikke var lovhjemmel til at slå alle danske mink ned.

SELV HAVDE han ikke gjort sig nogen tanker i den retning. Det var først lørdag, han blev gjort opmærksom på den manglende lovhjemmel. Men tidspunktet lørdag står ham uklart, og fra hvem han hørte det, kan han ikke huske.

HAN VAR heller ikke – som ansvarlig minister – bekendt med indholdet af det brev, Fødevarestyrelsen fredag sendte til minkavlerne. Heri hedder det, at regeringen har besluttet, at alle mink i landet skal aflives af hensyn til folkesundheden. Ordet ’skal’ optræder hele 31 gange.

SELV OM ordren var ulovlig, og selv om Mogens Jensen lørdag og Mette Frederiksen søndag blev gjort opmærksom på lovbruddet, blev der på grund af et mail-koks først tirsdag sendt et nyt brev til minkavlerne, som på det tidspunkt var helt i knæ.

REGERINGENS støttepartier har fredet fødevareministeren til på onsdag, hvor en redegørelse om hele forløbet vil se dagens lys. Men det er en stakket frist for Tumpe-Mogens, der er en færdig mand. Grundlovsbrud koster. Det burde det også gøre for Mink-Mette, men hun bliver reddet af støttepartierne.