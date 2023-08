TV 2 fører propaganda for Putin

TV 2 NYHEDERNE går med sin hallelujajournalistik Putins ærinde. Jeg væmmes!

Sådan skrev TV2’s mangeårige nyhedsvært Per Christiansen i weekenden på Facebook, og det er jo noget af en sviner at sende sin gamle arbejdsplads.

Men Per Christiansen har ret. Det er væmmeligt at se meget af det, TV 2’s udsendte medarbejder i disse dage sender hjem fra Rusland.

DER ER IKKE NOGET GALT med at tage til Rusland som journalist. Men hvis man gør det, skal man lade være med ukritisk at efterplapre Kremls løgnehistorier. Det gør TV 2. Korrespondenten har de seneste dage fortalt om ’tilbageerobringen’ af Krim i 2014. Vrøvl, Krim har aldrig tilhørt det moderne Rusland, så halvøen kan ikke være blevet tilbageerobret – det er en russisk løgn.

Annonce:

TV 2’S MAND FORTÆLLER også, at ’Donbas rev sig løs fra Ukraine og vendte sig mod Rusland’, hvorefter Rusland rykkede ind for at ’beskytte det russiske mindretal’.

Begge dele er skamløse russiske propagandaløgne.

SAMTIDIG SLUDRER journalisten løs om, hvad ’russerne’ mener om det ene og det andet – uden selv at kunne russisk. Det er en grum parodi på gamle dages udenrigsjournalistik – grum, fordi den foregår i et diktatur, som udnytter TV 2 og jager kritiske journalister væk.

MEN DET VED TV 2’s mand åbenbart ikke. Han fortæller, at der ikke er så mange vestlige journalister tilbage, fordi ’mange af dem er rejst’. Ja, hvorfor mon de er det? Nogle af dem har simpelt hen fået inddraget deres opholdstilladelse. Andre ville ikke lide samme skæbne som The Wall Street Journals korrespondent, som har siddet i fængsel siden marts.

Eller de ville ikke udsættes for det, der skete for Berlingskes korrespondent: Han måtte flygte fra sit hotel midt om natten, forfulgt af regimets bøller.

Annonce:

TV 2’S MAND HÆVDER også, at almindelige russere kun får problemer, hvis de indgår i oppositionsgrupper, som fører ’kampagne mod regeringen’. Vorherre bevares.

TV 2’s mand har vist ikke hørt om Aleksej Moskaljov, som i marts fik to års fængsel, efter at hans datter havde tegnet en antikrigstegning i skolen. Eller om de mange andre enkeltpersoner rundt om i hele landet, der har taget afstand fra krigen og fået lange fængselsstraffe.

DER ER I DET HELE TAGET ingen huller i TV 2’s uvidenhed. Samme uge, som rubelkursen brød sammen på valutamarkedet, fortæller man, at russisk ’økonomi er i bedring’. Ja, der er vækst, men en stor del af væksten skyldes jo våbenproduktion.

Hvordan har TV 2 kunnet komme så galt afsted – skyldes det bare dumhed og uvidenhed? Eller har man haft en barnagtig lyst til at fortælle noget helt andet end alle andre? Det er man i hvert fald lykkedes med.