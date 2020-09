TV2 tænker mere på pengene end Else

Ekstra Bladet har fået en regning. På 700.000 kroner. Fra TV2.

Tilbage i juli, da Ekstra Bladet offentliggjorde klip fra TV2’s Dokumentar ’Plejehjemmene bag facaden’, fik danskerne et indblik i, hvor forfærdeligt 93-årige Else blev behandlet. TV2 havde fået forbud mod at sende dokumentaren, og jeg tror, langt de fleste ligesom jeg blev chokerede, da de så klippene. Men virkeligheden skulle frem, fogedforbud eller ej, og det kom den også.

De skjulte optagelser af Else kan være med til at ændre måden ældre, demente bliver behandlet på i Danmark.

Senere fik TV2 også lov til at vise dokumentaren, fordi det efter Ekstra Bladets offentliggørelse ikke gav mening at opretholde det absurde fogedforbud.

TV2 fortjener ros for dokumentaren, men ikke for den måde, de har håndteret sagen på. De var vrede, oprørte og dybt fornærmede over, at vi her på Ekstra Bladets gjorde vores samfundspligt og viste, hvor dårligt Else blev behandlet. TV2’s nyhedsdirektør, Mikkel Hertz, påstod ganske vist, at sagen var det vigtigste. Men det var lidt svært at tro på, når han kaldte Ekstra Bladet offentliggørelse for en ’skamklippet’, ’tyvstjålet’ version. Det var, som om hele samfundssindet druknede i sur journalistisk branchefnidder.

Tirsdag fik jeg så beviset. TV2 sendte Ekstra Bladet en regning på 700.000 kr. for at have krænket TV2’s ophavsret. Ja, det gjorde vi. For at hjælpe hundredvis af demente og deres pårørende.

Vi betaler naturligvis gerne for det, vi har vist. Hvilket efter en normal tarif er ca. 50.000 kr. Men vi betaler ikke for, at den fornærmede Hertz indkasserer en formue. Så må TV2 hive os i retten og dokumentere, at vi har påført dem et tab. Hvilket vi ikke har. Vi har tværtimod medvirket til, at ældre demente kan se frem til en lidt lysere fremtid.

Vi har i øvrigt besluttet at doble op og sende 50.000 kr. til TV2 og 50.000 kr. til Alzheimerforeningen eller et andet godt formål, der kan forbedre forholdene for demente ældre. Hvad pengene skal bruges til, vil vi lade være op til Elses pårørende at bestemme.

Det ville klæde TV2 at anvende deres 50.000 til samme formål.