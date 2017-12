Tyndslidte Tulle

PIA Kjærsgaard mindede i et længere P1-radioprogram i julen regeringen om, hvordan man behandler hendes parti korrekt:

SOM DENGANG finansminister Thor Pedersen som et fast ritual inviterede DF-toppen på Søllerød Kro for at ’vende tingene’. Eller dengang den nytiltrådte Anders Fogh i Statsministeriet inviterede Pia hjem til privaten i Nærum og under mødet fortalte, han skulle være morfar! God stil i DF’s øjne. Hun spandt som en kat ved tanken om fordums respektfuldhed. Ligesom radioprogrammet også udpenslede, hvordan DF har en hævngerrig hanelefants hukommelse, når det gælder nedsættende bemærkninger fra andre partier.

KJÆRSGAARD så nærmest noget blasfemisk i, at Kristian Jensen har smidt den berømte sofa ud

– dén, hvor Thor Pedersen og Thulesen sad og lavede aftaler i Finansministeriet. Underforstået: Jensen er jo fra forstanden! ... og vi må tilbage til de gamle, stabile dage.

MEN VINDEN er skiftet et par grader fra den totale medvind, DF tidligere oplevede. I stedet skal en mere og mere krævende og truende Thulesen Dahl nu for første gang høre en Venstre-statsminister sætte hælene lige så stille i: ’Hvad har flere penge til kassedamen egentlig at gøre med syriske flygtninge’, spurgte Lars Løkke stilfærdigt undrende på TV2 News, da han skulle kommentere det kogende kaos op til vedtagelsen af finansloven. Af kendere blev det opfattet som lidt af en krigserklæring. Nok er nok.

DÉR ramte han nok plet hos en del danskere, også flertallet, der fortsat er på tæerne efter en knivskarp flygtninge-politik. Og Henrik Sass Larsen (S) kunne sådan set have stillet samme spørgsmål: S er ikke ideologisk imod skattelettelser, så længe der er penge til velfærd.’ Og de vil også, ligesom V, gerne gå helt til stregen med udlændingestramninger.

FOR I virkeligheden kunne både DF og S jo sagtens gå ind for dét, der ligger på bordet nu, med lavere skat på indkomster i bunden og højere beskæftigelsesfradrag til de lavtlønnede. Det har hele tiden ligget i kortene, at først kom dagpengereformen og lavere kontanthjælp. Dét gjorde nas! Men så skulle skattelettelser til indkomster i bunden sprede solskin og gøre det endnu mere tiltrækkende at skifte fra kontanthjælp til job.

SASS Larsen erklærede også før jul, at S ville stemme for finansloven, uanset hvad DF og Liberal Alliance kørte frem med. Dét tog ligesom lidt af luften ud af dramaet.

KORT sagt er det nye tider for Dansk Folkeparti. Sofaen og Søllerød Kro er fortid. Martin Henriksens fortsatte pluskæbede fornærmelse over, hvem der sagde hvad før jul, og trusler om at være supermeget på tværs i de kommende forhandlinger virker lidt trættende. Kom nu videre!