Tyrkisk røverrede

Tyrkiet agerer trygt og sikkert rottehul for en række af denne verdens mest hårdkogte kriminelle. Den oppustede, autokratiske præsident, Erdogan, nægter konsekvent at udlevere disse bærme til retsforfølgelse. Det er både uhørt hyklerisk og et internationalt problem.

Men lad mig begynde et helt andet sted; i et fredeligt villakvarter i Rødovre.

Klokken er lidt over 22 4. maj 2019, da aftenluften flænses af en byge skud.

På fortovet ud for Løvevej nr. 10 falder eksrockeren Thomas 'Tito' Josic om. Han bliver likvideret i et iskoldt baghold på åben gade. Gerningsmanden fordufter i forårsluften i en gigantisk, sort Audi.

Politiet retter straks mistanken mod den hårdkogte Hells Angels-rocker Hasan Okutan for drabet. Fire år senere er han stadig efterlyst over hele verden og på Interpols 'Red Notice'-liste over farlige flygtninge.

Men den pumpede rocker er slet ikke forsvundet. I torsdags så han ud til at hygge sig i den smukke kystby Alaçati ved Izmir i Tyrkiet. Ekstra Bladet kunne således beskrive, hvordan Okutan provokerende promenerer med danske og tyrkiske HA-rockere på Instagram.

De danske myndigheder er aldeles magtesløse, fordi mistænkte drabsmand ifølge Ekstra Bladets oplysninger har tyrkisk statsborgerskab, og landet udleverer aldrig egne statsborgere til retsforfølgelse.

Derfor kan Australiens mest eftersøgte mand, Hakan Ayik, også vælte sig i luksus i Istanbul. I mere end et årti levede han som gangsterboss et liv i den australske overhalingsbane. Men da anklagerne tårnede sig op, flygtede han fluks til Tyrkiet.

Eller hvad med Rawa Majid? Den svensk-kurdiske narkoboss har efterladt et spor af skyderier, bomber og ødelæggelse i sit blodige kølvand. Han styrede ifølge svensk politi både en bande og et kokain-imperium. Rawa Majid er født i Iran og vokset op i Sverige, men har nu købt sig til et tyrkisk statsborgerskab.

Bingo. Svensk politi kræver ham udleveret, men har fået en langemand i masken.

Og her falder den hykleriske femøre måske? For Tyrkiet, som altså nægter at udlevere den svenske gangster, kræver selv, at Sverige udleverer hobevis af mennesker til tvivlsom tyrkisk retsforfølgelse.

Erdogan afleverede i foråret en liste med 120 personer, som er fjender af regimet. Han truede helt ublu med at blokere for svensk Nato-medlemskab, hvis ikke han fik sin vilje.

Hvis Tyrkiet har aspirationer om at blive set som andet end en udemokratisk røverrede, må landet straks ophøre med at være sikker havn for mordere og kriminelle.