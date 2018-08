Tys-tys-Claus

MAN FORLEDES næsten til at tro, at krigsminister Claus Hjort Frederiksen (V) er på lønningslisten hos den amerikanske flykoncern Lockheed Martin, der er bestilt til at levere 27 F-35-kampfly til det danske forsvar.

I hvert fald gør ministeren og hans embedsmænd sig de største anstrengelser for at skjule over for Folketinget og borgergrupperne i Sønderjylland omkring Flyvestation Skrydstrup, at de nye fly larmer som ind i helvede.

JYLLANDS-POSTEN KAN kan via aktindsigt igen-igen afsløre, at der vildledes om støjniveauet.

I december sidste år bevilgede Finansudvalget 16 milliarder kr. som udbetaling på kampflyene, men Claus Hjort ’glemte’ at fortælle, at der stadig er store problemer med larmen.

Producenten kan nemlig ikke garantere, at støjniveauet vil blive så lavt, så det ikke tvinger borgere i området ud af deres huse.

EFTERFØLGENDE KOM det frem, at regeringen i mere end to år har vidst, at de nye kampfly vil støje alt for meget. Men en rapport herom blev holdt hemmelig.

Ikke nok med det. Da folketingsmedlemmer forud for flykøbet i 2016 spurgte til støjniveauet, forsikrede daværende forsvarsminister Peter Christensen (V), at alt var i den skønneste orden. Der var hverken brug for ekspropriation eller støjsikring.

MED ANDRE ORD: Folketinget og befolkningen er blevet fyldt med løgn. Som en anden tidligere V-forsvarsminister, Søren Gade, har sagt: – Vi rutter ikke med sandheden!

Det er ikke underligt, at beboerne omkring flyvestationen føler sig på herrens mark. Som deres talsmand, Michael Weltz, formulerer det:

’Vi ved snart ikke, hvad vi skal sige mere. Det er en lort, der lugter mere og mere, jo mere du graver i den.’

OGSÅ PRISEN PÅ flyene blafrer i vinden. Regeringen lovede oprindeligt Folketinget, at den ikke vil overstige 66,1 milliarder kr. Men nu tyder alt på, at regningen bliver markant større.

Claus Hjort er kaldt i samråd om sagen. Men her vil han – vanen tro – komme med en masse udenomssnak og forsikringer om, at Folketinget vil blive holdt nøje informeret. Også selv om næste skandale lurer lige om hjørnet.

ÅRHUNDREDETS våbenhandel risikerer at ende som århundredets fejlkøb.