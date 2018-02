Uanset kælenavn for Gud

Forleden skrev en kommentator på Ekstra Bladets nationen!, at han ofte var i tvivl om, hvilken tidsalder han levede i.

Han stødte hele tiden på debatter med middelalderlige temaer, hævdede han.

Det seneste var Özlem Cekic’ indlæg i Opinionen på EB om at tage et opgør med jomfruhinden. Det vil sige få gjort klart, at hinden ikke findes, men er en krans. Og derfor er det ikke alle kvinder, der bløder ved første samleje, og det bør nogle mørkemænd måske lige tage i ed, inden de udskammer deres døtre.

Og ja, det er forbløffende, hvor stædigt ’civilisationernes sammenstød’ sidder i al værdidebat. Og har siddet der siden 11. september 2001 og Ground Zero, hvor der som bekendt nu står et ’Freedom Tower’.

Men mange af de store debatter kredser vel netop om middelalderlig kultur eller religion, fordi Danmark og andre vestlige nationer i et misforstået kulturelt hensyn har været længe om at gøre op hermed. I stedet for at hævde individets frihedsrettigheder.

Som beskrevet i gårsdagens leder har børne- og socialminister Mai Mercado travlt med at ville blande sig i, hvordan forældre opdrager børn i Danmark, men ikke i om drengebørnene omskæres.

Vi synes vel ikke, at det er i orden at skære i små børn? Uanset hvilket kælenavn ens Gud har, eller hvilken jødeskik eller juleskik, man efterlever? Vi er vel et velfærdssamfund og ikke et middelaldersamfund? Og bør dette ikke statueres?

Vi burde tro mere på os selv og vores samfund og dets værn om rettigheder. Og især når vi taler opgøret Østen (eller rettere: Mellemøsten) mod Vesten.

Eller muligvis mest præcist: Lovreligion mod det sekulære samfund.

Christiansborg har det med at forkludre begreberne. Senest med et ’maskeringsforbud’. Socialdemokraterne, Venstre og Liberal Alliance har taget bo i Omvendtslev og statuerer, at alle nu har lov til at blive dummere. Sidste år var de imod burkaforbud, nu er de for.

Men hvorfor sige fra der, hvor det ingen betydning har? Hvor de få, der bærer burka allerede er blevet bedt om at tage den af voksenuddannelsescentret, fordi læreren skal kunne se, om undervisningen trænger ind?

For selvfølgelig må folk bære tørklæder, telte, kaninkostumer og frømandsdragt. De skal bare vise ansigt i alle sammenhænge, hvor det forlanges. Ellers står det frit for. Vi er et liberalt samfund.

’Burkaloven’ er dermed netop en middelalderlig lov, der indskrænker en ellers hævdvunden frihed. Og spørgsmålet er endda, om ikke de middelalderlige islamister faktisk fejrer den slags, fordi loven kan bruges til at mobilisere 500 til at bære burka i Danmark i stedet for de hidtidige fem.

Så småt begavede er vi, at vi spiller deres spil. I stedet for at spille vores eget.

Hvad er så meningen med, at Özlem Cekic vil differentiere mellem jomfruer, der bløder og jomfruer, der ikke bløder i det muslimske ægteskabshelvede, hvor kvinden skal være urørt og derpå ejes af en mand, som hævder at finde ære heri?

Det må tilskrives misforstået hensyn til muslimske piger.

Ingen skal kræve ret til en jomfru. Det er ikke til dialog. Det er ikke en del af, hvad ’The Freedom Tower’ er bygget på. Og det tårn blev ikke bygget i middelalderen.