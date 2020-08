Ud og smit ...

DSB GAV i går los for antallet af passagerer i togene.

HIDTIL har vi skullet trække en gratis pladsbillet – dog ikke til S-tog. Det gav en vis sikkerhed mod, at man ikke pludselig stod som sild i en tønde.

NU HVOR passagertallet forventes at stige, fordi folk vender tilbage fra ferie, børn skal i skole, osv. – ja, så er det pludselig okay, at kupéerne er fyldte. Det virker ærlig talt påfaldende?

PASSAGERNE er naturligvis oprørte og uforstående, hvad de sociale medier til overflod viste i går.

KYNISMEN synes åbenbar: Det var nemt at give den som den store corona-beskytter i sommerferien, hvor togene var mere end halvtomme. Nu hvor folk skal på arbejde i stort tal med toget, dropper man den ekstra sikkerhed.

SÅ ER DET pludselig helt okay, at vi sidder på samtlige sæder og på gangene? ’Vis hensyn – hold afstand’ – ja tak ... hvis toget er stopfyldt? Skal man så lægge sig op i bagagenettet?

SPØRGSMÅLET ER, om DSB enten ikke vil eller ikke kan give plads til flere passagerer, uden at afstandskravene ryger ud af vinduet. Sådan bliver det i hvert fald, og det skal jo nok styrke DSB’s stormende popularitet i befolkningen.

SJOVT NOK anbefalede Sundhedsstyrelsen mundbind i myldretiden i busser og tog, kort tid før DSB gik på med sin ophævelse af krav om pladsbilletter.

BENNY ENGELBRECHT, transportminister, tweetede glad i går, at mundbinds-henstillingen ’giver bedre mulighed for at håndtere passagerer’. Og at henstillingen om mundbind netop er begrundelsen for at ophæve kravet om pladsbillet.

DET LIGNER naturligvis et bestillingsarbejde, og DSB forklarede i går til ekstrabladet.dk, at Transportministeriet og Sundhedsstyrelsen har været i dialog. Underforstået: DSB følger bare reglerne.

DEN PLADE bliver spillet, hver gang nogen skal skubbe ansvaret fra sig, og sådan er det også denne gang.

NU GALOPPERER forargelsen og aggressionerne formentlig af sted, når/hvis antallet af passagerer stiger. Mange har i forvejen fundet den indre politibetjent frem, og det fremmer ikke den gode stemning ude i busserne og på perronerne, at mange formentlig ikke agter at bruge mundbind, fordi bindene er ubehagelige, svære at få fat i, og man i øvrigt selv føler sig som en påpasselig rask person. Mundbind er som bekendt ikke en beskyttelse af bæreren, men af ens omgivelser, hvis man selv er smittet.

DSB HAR KORT sagt smidt en utrolig masse møg op i ventilatoren ved at droppe kravet om plads-billetter. Var det virkelig nødvendigt – lige nu?

OG HVAD med DSB’s i forvejen hårdt prøvede kontrollører? De skal nu gå blandt langt flere passagerer, og skal de også bede kunderne om at tage mundbind på? Velkommen til nye skideballer, siger vi bare.