Udansk Boldspil Union

DANSK BOLDSPIL UNION har et landshold fyldt med forbilleder. Med hjerne og hjerte har de kvalificeret Danmark til fodboldhistoriens mest vanvittige arrangement: VM-slutrunden i slavenationen Qatar, der både i fodboldmæssig, menneskeretlig og geografisk forstand er en gold ørken.

DESVÆRRE ER DBU ikke selv et forbillede for noget som helst. Dansk Boldspil Union opfører sig slet og ret hamrende udansk.

DA DET danske landshold endeligt sikrede sig VM-billetten tirsdag aften i Parken, holdt en tilskuer et lille banner op med teksten ’Boycott Qatar 2022’. Det blev straks spottet af vagter, der truede med at smide tilskueren ud, hvis han ikke pakkede sit banner sammen.

IFØLGE DBU var banneret nemlig ’politisk’, og den slags tillader det internationale fodboldforbund FIFA ikke, lyder begrundelsen fra kommunikationschef Jakob Høyer.

NEJ, DBU. Det var ytringsfrihed. Slå ordet op i en ordbog, hvis det er gået jeres næse forbi, at vi har en lang og stolt tradition for at forsvare den slags i Danmark.

’DET ER underordnet, om der står boykot Qatar, Israel, Sverige eller England,’ lyder DBU’s meningsløse forklaring. Men der stod ikke engang ’boykot Qatar’. Der stod, at man specifikt skulle boykotte VM-slutrunden i 2022. Dermed er banneret direkte henvendt til det gennemkorrupte FIFA’s beslutning om at tildele VM til Qatar, hvor tusindvis af importerede slaver har mistet livet under opførelsen af de megalomane stadioner i ørkenheden.

EN TING er, at DBU ikke vil boykotte slutrunden. Det er en svær beslutning at træffe for et lille land. Qatar burde aldrig været tildelt VM. Men noget andet er at gøre sig selv til en dikkende lammehale for FIFA’s grufulde vanvid ved at blæse på alle de værdier, vi står for i Danmark. Og så ovenikøbet på dansk grund.

I SOMMER fik danske fans frataget et regnbueflag, som de spagfærdigt viftede med under Danmarks EM-kvartfinale i Aserbajdsjan. Men det her er ikke Aserbajdsjan, det er vores land. Her gælder vores regler, uanset om vi er til fodbold eller ej. DBU er ikke alene i gang med et knæfald for en gennemkorrupt organisation. Unionen kaster sig også ind i et forsvar for en ægte slyngelstat. Det er udansk.