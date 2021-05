Ude af øje - ude af sind

Regeringen vil ikke have flere spontane asyl-søgere til landet. Blandt andet derfor har udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye sammen med minister for udviklingssamarbejde Flemming Møller Mortensen været et smut i Rwanda for at se, om der ikke kan findes et større jordlod til et dansk modtagecenter.

Det er sådan, Mette Frederiksen og hendes hjord helst vil have det med flygtninge. Ude af øje og ude af sind. Derfor skal syrerne denondelynemig også sendes hjem i en fart, uanset hvad der venter i regimets fængsler.

Rwanda er heller ikke noget paradis. Landet er kendt som et semidiktatur. Når det ikke er et fuldblods af slagsen, skyldes det, at der en form for demokrati. Således vinder den siddende præsident, den tidligere guerillaleder Paul Kagame, kun valgene med 99 procent af stemmerne.

Kagame har foreløbig siddet i 20 år. Han var i midten af 90’erne med til at rydde op efter folkedrabet på tutsierne, som kostede over en million mennesker livet. I dag rydder han op blandt sine politiske modstandere. I Human Right Watchs årsrapport fra 2020 hedder det, at oppositionen til styret rask væk smides bag tremmer.

Dagens orden er vilkårlige tilbageholdelser, mishandling og tortur i officielle og uofficielle fængsler. Kritikere bliver fængslet, dræbt eller tvunget til at flygte ud af landet. Rwandas præsident har da heller ikke Vestens idealer hængende på sin opslagstavle. I stedet lader han sig inspirere af styret i Beijing, som i øvrigt er i gang med et folkedrab.

Det skal siges, at Rwanda har stor erfaring med at huse flygtninge og asylsøgere fra nabolandene. Men det er også sket, at Paul Kagame har været lande fra andre kontinenter behjælpelig. Mod en lille skilling, forstås. I 2017 indgik han således en aftale med Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, om at huse asylsøgere.

Aftalen var i første omgang hemmelig, men detaljerne slap ud, og så var fanden løs. Handlen gik ifølge flere israelske medier ud på, at Rwanda fik 30.000 kr. for hver asylsøger, landet tog imod.

Tanken er syg. Men hvis Danmark skal have et modtagecenter i Rwanda, bliver det heller ikke gratis. Er der ikke penge og mad nok, kan det ende galt, som Ekstra Bladet beskrev det i går. I 2018 demonstrerede flygtninge i en lejr over, at der blev skåret i deres madrationer. Det fik politiet til at åbne ild, og 12 ubevæbnede flygtninge blev dræbt.

Men når den danske socialdemokratiske regering uden at ryste på hånden vil sende flygtninge retur til Assads bødler i Syrien, er Rwanda i den optik da helt sikkert det rigtige sted til et modtagecenter. Hvis blot prisen kan pruttes langt nok ned.